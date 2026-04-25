Controlado un incendio industrial en una fábrica de corcho situada en Bonrepòs i Mirambell

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han intervenido este mediodía en un incendio industrial declarado en una nave dedicada a la fabricación de corcho, situada en la avenida de la Marina, en el municipio de Bonrepòs i Mirambell. El aviso se ha recibido a las 11:51 horas, lo que ha activado un operativo de emergencia para controlar la situación.

Gracias a la rápida actuación de los bomberos, el incendio ha podido ser controlado a tiempo, evitando su propagación al resto de las instalaciones. Según fuentes del operativo, el fuego ha afectado únicamente a una máquina, sin causar daños estructurales relevantes en la nave.

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En la intervención han participado cuatro dotaciones procedentes de los parques de Moncada, Burjassot, Torrent y Paterna, junto con un sargento, un jefe de sector y un oficial. Tras asegurar la zona y dar por extinguido el incendio, los efectivos han finalizado el servicio sin que se hayan registrado heridos.