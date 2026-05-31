Alboraia, una gestión responsable para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida en todo el municipio
La localidad continua transformándose con una hoja de ruta clara: mejorar la calidad de vida en todos los núcleos urbanos
Uno de los grandes objetivos de estos años ha sido garantizar la estabilidad económica del municipio. Se ha logrado reducir progresivamente la deuda municipal, permitiendo aumentar la capacidad de inversión sin renunciar a los servicios públicos. En 2027 se terminará de amortizar una de las principales cargas económicas del consistorio, lo que permitirá disponer de cerca de 4 millones de euros anuales adicionales para seguir impulsando proyectos, infraestructuras y mejoras. Esta situación económica más saneada permitirá afrontar el futuro con más oportunidades y capacidad de actuación.
«Alboraia afronta este último año de legislatura con una hoja de ruta clara: continuar transformando el municipio desde la responsabilidad y la inversión útil para mejorar la calidad de vida en todos los núcleos urbanos», señala el alcalde, Miguel Chavarría.
Con el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, Alboraia ha podido invertir 2 millones de subvención de fondos europeos Next Generation en diferentes proyectos como la mejora de los núcleos costeros, mejora de conexiones y carriles cicloturísticos, la restauración paisajística de las motas del Carraixet o la renaturalización de la zona dunar de Els Peixets, entre otros. Entre los proyectos más importantes destaca la puesta en marcha del nuevo instituto de La Patacona, una reivindicación histórica que supondrá una mejora fundamental para los servicios públicos.
La seguridad, un eje prioritario
Además, se continuarán impulsando inversiones en Port Saplaya y La Patacona con nuevas actuaciones de urbanización, mejora de espacios públicos, accesibilidad, zonas verdes y nuevos equipamientos como un colegio, respondiendo a las necesidades de los dos núcleos. Con el nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos la inversión triplicará la cifra actual, con un importante aumento de medios técnicos y humanos. La seguridad también seguirá siendo un eje prioritario. El Ayuntamiento ha reforzado la Policía Local con nuevas inversiones, incorporando vehículos y medios técnicos.
Los eventos culturales y comerciales se han mejorado y consolidado, con apuestas como el festival AlboraJazz, el Festijove, la Fira de les Fires, y el Alboraya Folk, entre otros. También han habido importantes mejoras en el Mercado Municipal, como la instalación de taquillas refrigeradas para hacer pedidos. Se han implantado medidas en favor de la conciliación, aumentando las plazas en las escuelas de verano municipales, o abriendo una ludoteca en la Biblioteca Pública, que también ha habilitado una zona tupper. El Ayuntamiento mantendrá además su apuesta por reforzar los servicios sociales y la atención ciudadana, consolidando recursos para acompañar a las familias, mayores y personas que más apoyo necesitan.
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