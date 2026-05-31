Emilio José Belencoso (Almàssera): «Vamos a aprobar un plan de inversiones de 3,6 millones de euros»

En la recta final de la legislatura, el alcalde de Almàssera, Emilio José Belencoso, defiende una gestión centrada en la proximidad, la mejora de los servicios públicos y la puesta en marcha de inversiones estratégicas para el futuro del municipio.

Con proyectos como la reforma del Parque del Ventorrillo, nuevas actuaciones de asfaltado o el impulso al futuro Centro de Día, el equipo de gobierno asegura haber sentado las bases de un municipio “más dinámico y preparado”.

Alcalde, cuando encara la recta final de la legislatura, ¿qué balance hace de estos últimos tres años al frente del Ayuntamiento de Almàssera?

Hago un balance muy positivo y, sobre todo, muy ilusionante. Han sido 3 años de mucho trabajo, de escuchar, de gestionar y de tomar decisiones pensando siempre en el interés general de Almàssera. Desde el primer día tuvimos claro que queríamos un ayuntamiento cercano, que resolviera problemas y que impulsara proyectos útiles para las personas. Hemos trabajado para mejorar servicios, modernizar el municipio y generar nuevas oportunidades, pero también para recuperar la confianza en una administración abierta y accesible. Queda trabajo por hacer, porque siempre hay margen de mejora, pero creo que Almàssera hoy es un municipio más dinámico, más cuidado y con una hoja de ruta clara de futuro.

En este mandato se han impulsado diferentes actuaciones y proyectos municipales. ¿Cuáles considera que han tenido un mayor impacto en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas?

La mejora de la calidad de vida no depende de una sola gran actuación, sino de muchas acciones que afectan directamente al día a día de las personas. Hemos trabajado en la mejora de espacios públicos, instalaciones municipales y servicios, pero también en actividades culturales, sociales y deportivas. Además, hay proyectos muy importantes que ya son una realidad o están a punto de serlo y que van a marcar un antes y un después en nuestro pueblo.

Después del verano terminaremos el Parque Norte, un espacio muy esperado que permitirá ampliar las zonas de encuentro y disfrute para vecinos y familias. También, en aproximadamente dos meses, estará finalizada la nueva biblioteca municipal, una infraestructura muy importante que no solo mejorará el servicio cultural y educativo, sino que permitirá realizar el traslado e iniciar el proyecto de los jubilados en la plaza, generando nuevos espacios y oportunidades para nuestros mayores.

A ello se suma una apuesta inversora muy importante para Almàssera. Vamos a aprobar alrededor de 3,6 millones de euros en inversiones, con actuaciones muy relevantes, entre ellas una importante partida destinada al asfaltado y mejora de calles, además de la reforma integral del Parque del Ventorrillo, una actuación muy demandada por los vecinos. Sin olvidar que hemos cumplido una reivindicación histórica con la ampliación del Centro de Salud. También iniciaremos en las próximas semanas la reforma de las fuentes del municipio para seguir mejorando nuestros espacios públicos y hacerlos más atractivos y funcionales.

Y junto a las inversiones, también hemos adoptado medidas que tienen un impacto directo en el bolsillo de los vecinos. Hemos eliminado la plusvalía municipal, una decisión importante para aliviar la carga fiscal y facilitar determinadas operaciones y transmisiones patrimoniales. En definitiva, se trata de seguir construyendo un municipio mejor desde una visión amplia con mejores infraestructuras, más servicios, más espacios de convivencia y una administración que piense siempre en las personas.

El conseller Marciano Gómez y el alcalde Emilio J. Belencoso en el acto de inauguración del Centro de Salud de Almàssera. / ED

Uno de los aspectos que más valoran los ciudadanos es la cercanía. ¿Cómo ha trabajado el equipo de gobierno para mantener ese contacto directo con la ciudadanía y atender sus necesidades?

La cercanía es una manera de entender el servicio público. Yo nací y vivo aquí, conozco a mucha gente de toda la vida y, además, tengo claro que detrás de cada solicitud, cada problema o cada propuesta hay una persona, una familia o una preocupación real.

Cuando uno gobierna su pueblo, no trabaja con números o expedientes, trabaja con vecinos a los que luego se encuentra por la calle, en una cafetería, en una fiesta o en la puerta del colegio. He intentado que nunca se pierda esa parte humana de la política. Me gusta escuchar, hablar con la gente y dedicar tiempo a conocer qué preocupa a los vecinos, porque muchas veces las mejores ideas y las necesidades más urgentes no llegan en un informe, llegan en una conversación espontánea o en un encuentro diario.

Hay personas que vienen a plantear un problema, otras una sugerencia y otras simplemente necesitan sentirse escuchadas, y creo que un alcalde tiene que estar para eso. Siempre digo que gobernar un pueblo como Almàssera es un privilegio porque permite mantener ese contacto directo y cercano que quizá en otros lugares es más difícil. Y si algo he querido transmitir durante esta etapa es que el ayuntamiento tiene que ser una institución cercana, accesible y con las puertas abiertas, porque al final la política tiene sentido cuando sirve para mejorar la vida de las personas y cuando la gente siente que su alcalde está a su lado.

A falta de un año para las próximas elecciones municipales, ¿qué objetivos o proyectos le gustaría dejar encarrilados antes de finalizar la legislatura?

Nuestro objetivo es seguir consolidando proyectos que tengan una repercusión a largo plazo para Almàssera. Queremos dejar sentadas las bases de actuaciones estratégicas que permitan que el municipio siga creciendo de manera ordenada y sostenible. El objetivo no es pensar en una legislatura, sino pensar en el Almàssera de los próximos años.

En este sentido, uno de los proyectos más importantes en los que ya estamos trabajando es el futuro Centro de Día. Vamos a iniciar el expediente para solicitar la delegación de competencias para su construcción, algo imprescindible para poder desarrollar una infraestructura tan necesaria para Almàssera. Ya estamos trabajando en el proyecto y avanzando en todo aquello que depende del ayuntamiento, ahora necesitamos que la Generalitat Valenciana nos delegue esa competencia para poder dar el siguiente paso.

Nuestra intención es dejar ese proyecto completamente encarrilado para que pueda convertirse en una realidad en la próxima legislatura, porque estamos hablando de una infraestructura muy importante desde el punto de vista social y asistencial, pensada para mejorar la atención y los servicios dirigidos a nuestros mayores y a las familias que los necesitan. Se trata de seguir construyendo el Almàssera del futuro con planificación y responsabilidad.

El alcalde de Almàssera, Emilio José Belencoso. / ED

Almàssera forma parte de una comarca en constante transformación como es l’Horta Nord. ¿Cuáles son los principales retos de futuro que afronta el municipio y cómo se está preparando el ayuntamiento para ellos?

Uno de los grandes retos es gestionar el crecimiento sin perder nuestra identidad. Almàssera tiene un carácter propio y debemos seguir siendo un pueblo cercano y con calidad de vida, pero adaptándonos a nuevas necesidades. Hay desafíos importantes como la movilidad, la sostenibilidad, la gestión de recursos, la protección de nuestro entorno y la adaptación a fenómenos climáticos cada vez más presentes. También debemos trabajar para atraer oportunidades económicas y seguir apoyando el comercio y el tejido social local. Desde el ayuntamiento estamos trabajando con una visión de futuro, coordinándonos con otras administraciones y apostando por la planificación.

Mirando al futuro, ¿cómo le gustaría que recordaran los vecinos esta etapa de gobierno y qué mensaje trasladaría a la ciudadanía sobre el momento que vive actualmente el municipio?

Me gustaría que los vecinos recordaran esta etapa no por una obra concreta o por un proyecto determinado, sino por la forma de hacer las cosas. Que recuerden que hubo un equipo de gobierno cercano, trabajador y comprometido, pero también que recuerden a un alcalde que intentó estar siempre al lado de su gente, escuchando, dando la cara y poniendo a Almàssera por delante de cualquier otra cosa.

Para mí, gobernar Almàssera tiene un componente muy especial porque no se trata simplemente de administrar un municipio, se trata de trabajar cada día por el pueblo en el que vives, por las calles que recorres, por las personas con las que te cruzas y por las familias que confían en ti. Eso hace que las decisiones se vivan de una manera mucho más intensa y también con una gran responsabilidad.

Si algo me gustaría que pensaran los vecinos dentro de unos años es: “Se dejó la piel por Almàssera y trabajó con honestidad y con ilusión”. Porque habrá decisiones acertadas y otras que quizá podrían haberse hecho de otra manera, pero nadie podrá decir que ha faltado esfuerzo, dedicación o ganas de mejorar nuestro pueblo.

Y el mensaje que trasladaría hoy a la ciudadanía es de confianza y de ilusión. Almàssera está viviendo un momento importante, un momento de crecimiento y de oportunidades. Tenemos proyectos muy relevantes en marcha, tenemos un pueblo vivo y participativo y, sobre todo, tenemos vecinos con una enorme capacidad para construir un futuro mejor. Estoy convencido de que lo mejor para Almàssera todavía está por llegar.