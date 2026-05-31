«Las inversiones en esta legislatura han batido récords en Puçol»

¿Cómo ha cambiado Puçol en estos últimos tres años? ¿Qué proyectos destacaría de su gobierno en este último mandato?

En estos últimos tres años hemos podido cumplir muchos de los objetivos que nos habíamos marcado, gracias, principalmente, a la confianza que los vecinos depositaron en nosotros, lo que ha aportado una mayor estabilidad política al municipio y un impulso de muchos de los proyectos que nos paralizó la oposición en la anterior legislatura. Las inversiones durante esta legislatura han batido récords en Puçol, principalmente gracias al esfuerzo que hemos realizado en la captación de fondos europeos como los dos millones del PRTR destinados a infraestructuras turísticas o los seis millones del EDIL, consiguiendo una inversión total de diez millones en diferentes actuaciones. Hay proyectos de gran impacto para el municipio como la reurbanización de la Calle San Juan o la reforma integral del espacio de la Costera, financiados con los fondos europeos ya comentados. Otro proyecto a destacar es la Casa de la Dona, donde las mujeres de nuestro municipio van a poder disfrutar de un espacio adecuado para sus actividades.

¿Cuáles quedan pendientes de ejecutar antes de las elecciones?

Algunas están ya en su fase final de contratación como el asfaltado del camí Llíria, el colector de Avenida Valencia y el revestimiento del túnel que comenzarán en breve. También se iniciará la reforma de siete viviendas de titularidad municipal para luego adjudicarlas a los vecinos más vulnerables. Estamos trabajando con Conselleria para conseguir una ampliación del presupuesto del proyecto Edificant del colegio Jaume I con el fin de mejorar las instalaciones. Por otra parte, tenemos varios proyectos de asfaltados y accesibilidad en marcha en diferentes barrios donde hace mucho tiempo que no se actuaba, como son las calles Altamira, els Ports, Avinguda Hostalets, entre otras. Otros espacios donde vamos a actuar son la playa y el recinto de la muralla.

De cara a los próximos años, ¿qué iniciativas le gustaría dejar encarriladas para que puedan ejecutarse? ¿A que desafíos se enfrenta Puçol?

Noticias relacionadas

El mayor desafío que enfrentamos en Puçol es compartido por la mayoría de municipios de nuestro entorno: la vivienda y el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad. La llegada de nuevos proyectos empresariales a nuestro municipio y la cercanía a la gigafactoría, ya están teniendo consecuencias en Puçol. Por nuestra parte, desde el ayuntamiento, siendo conscientes de esa necesidad hemos adelantado mucho trabajo, no solo con la reforma de las viviendas municipales ya mencionada, si no con el desarrollo del PRI de Cointra, y otros desarrollos urbanísticos, como el sector 6, que facilitarán la construcción de nueva vivienda aumentando el parque de Puçol.