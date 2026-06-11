El compromiso social entra en la estrategia empresarial de l’Horta Nord

Más que Empresas l'Horta Nord / ED

La sostenibilidad, la inclusión y la acción social centraron la segunda mesa de diálogo celebrada este miércoles en el Parque Tecnológico de Paterna con motivo de una nueva edición de 'Más que Empresas', el foro impulsado por Levante-EMV para analizar los principales retos y oportunidades del territorio desde una perspectiva empresarial, institucional y social.

Durante el encuentro, moderado por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, participaron representantes de Veolia, Cruz Roja, Hoffman y Colevisa, quien coincidieron en destacar la importancia de las alianzas entre empresas y entidades sociales para generar oportunidades, combatir la vulnerabilidad y construir comunidades más cohesionadas. Un debate que puso el foco en la necesidad de que el crecimiento económico vaya acompañado de un impacto positivo en la sociedad y en la mejora de la calidad de vida de las personas.

Aportar a través del empleo

La directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Veolia en la Comunitat Valenciana, Amelia Navarro, defendió la necesidad de visibilizar iniciativas sociales que generan un impacto real sobre el territorio. «Es fundamental crear comunidades sostenibles donde operamos las empresas», afirmó.

Navarro explicó la colaboración que mantiene la compañía con Cruz Roja a través de programas orientados a la educación, la empleabilidad y la inclusión social, entre ellos las becas Jóvenes Talento, destinadas a estudiantes con dificultades económicas y proyectos dirigidos a facilitar el acceso al mercado laboral. «La mejor manera en que las empresas podemos aportar a la sociedad es a través del empleo», aseguró. Además, destacó que las alianzas con entidades sociales permiten «crear oportunidades para personas vulnerables» y contribuyen a responder a necesidades reales de cada municipio.

Por su parte, el delegado de Cruz Roja en Paterna, Salvador Pons, recordó que detrás de los buenos indicadores económicos siguen existiendo situaciones de exclusión que requieren atención. «Muchas veces hablamos del crecimiento del PIB, pero nos olvidamos de que existen grupos sociales donde la vulnerabilidad sigue creciendo», advirtió.

No quedarse atrás

Durante su intervención explicó algunos de los programas que desarrolla la entidad para atender a personas sin hogar y colectivos vulnerables y subrayó la importancia del respaldo empresarial para garantizar su continuidad. «Necesitamos el apoyo de las personas, pero también el apoyo básico de las empresas», señaló. Pons también puso en valor el voluntariado corporativo, que calificó como «fundamental» para desarrollar muchos de los proyectos que impulsa la organización.

La experiencia empresarial de esta colaboración fue compartida por Andrés González, gerente de Colevisa, compañía que colabora con Cruz Roja proporcionando diariamente alimentos para uno de los tres Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATE), que la oenegé gestiona en València. González defendió que las empresas deben asumir un papel cada vez más activo en la respuesta a los desafíos sociales. «Las empresas que no incorporen criterios de acción social dentro de su ADN están llamadas a quedarse atrás», afirmó.

Amelia Navarro (Veolia), Inma Fernández (Hoffman), Salvador Pons (Cruz Roja) y Andrés González (Colevisa), durante el debate. / Fernando Bustamante

El responsable de Colevisa reivindicó que el éxito empresarial no puede medirse únicamente en términos económicos y lanzó una reflexión sobre la realidad social actual: «Tenemos que marcar un gran check verde cuando mejoramos la productividad, pero también un gran check rojo cuando vemos a una persona viviendo en un cajero». Asimismo, destacó que cada vez más trabajadores buscan organizaciones alineadas con sus valores. «La gente ya no busca solo un salario; quiere trabajar en empresas cuyos valores compartan», aseguró.

Una herramienta estratégica

Por su parte, la directora de Recursos Humanos de Hoffman, Inma Fernández, explicó que la compañía desarrolla diferentes iniciativas solidarias junto a Cruz Roja, desde mercadillos navideños impulsados por los propios trabajadores hasta campañas extraordinarias, como la desarrollada tras la dana de 2024, que permitió recaudar 35.000 euros para ayudar a los afectados. Fernández destacó especialmente la implicación de la plantilla en este tipo de acciones.

«Tenemos la suerte de contar con un equipo comprometido socialmente y con ganas de ayudar», señaló. Además, incidió en que la responsabilidad social se ha convertido en un elemento cada vez más importante para atraer y fidelizar talento. «Los candidatos ya no solo valoran las condiciones económicas; también analizan los valores de la empresa y su contribución a la sociedad», explicó.

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La mesa concluyó con la idea compartida por todos los participantes de que la responsabilidad social ya no puede entenderse como una acción complementaria, sino como una herramienta estratégica para impulsar un desarrollo económico más sostenible, inclusivo y capaz de responder a las necesidades reales de la sociedad.