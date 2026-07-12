Nueve días de música, pilota y ocio en Massamagrell

Massamagrell celebrará del 12 al 20 de julio una nueva edición de sus Fiestas Fundacionales con una programación dirigida a todos los públicos que combinará cultura, música, deporte y actividades familiares, consolidando una de las citas más importantes del calendario festivo del municipio. El programa mantiene el equilibrio entre los actos más tradicionales y propuestas de ocio pensadas para atraer tanto a vecinos como a visitantes durante toda la semana.

El concejal de Fiestas, Pedro López, destaca que «las Fiestas Fundacionales son una oportunidad para disfrutar de nuestro municipio, compartir tiempo en la calle y seguir fortaleciendo el sentimiento de comunidad con una programación pensada para vecinos y visitantes de todas las edades».

La programación arrancará este domingo 12 y el lunes 13 de julio con dos sesiones de cine a la fresca. Esta noche se proyectará la película Voy a pasármelo mejor en la Plaza Constitución, mientras que mañana será el turno de Minecraft, que podrá disfrutarse en el paseo Joan Celda, ambas a partir de las 22 horas.

Del miércoles 15 al lunes 20 de julio volverá la feria de atracciones, instalada entre las calles Llaurador València y Rodrigo Pérez Ponce, uno de los espacios con mayor afluencia de público durante las fiestas y uno de los principales puntos de encuentro para las familias. La apertura oficial tendrá lugar el miércoles a las 19.30 horas, aunque el montaje comenzará dos días antes para que todas las instalaciones estén listas de cara al inicio de la actividad.

El jueves 16 de julio, el Centro Cultural acogerá, a partir de las 20 horas, la entrega de los Premios Vila de Massamagrell, uno de los actos institucionales más representativos de las fiestas, con el que el ayuntamiento reconoce la trayectoria y la contribución de personas y entidades al municipio.

Uno de los actos con mayor participación será el tradicional Sopar Popular, que tendrá lugar el viernes 17 de julio a partir de las 21 horas en el paseo Joan Celda y sus alrededores. La velada continuará con un concierto tributo a Amaral y La Oreja de Van Gogh, previsto para las 23.30 horas, y finalizará con la actuación del DJ Kiko Rivera.

El sábado 18 de julio comenzará con una jornada de hinchables acuáticos en la calle Blasco Ibáñez, de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas, una propuesta pensada para que las familias disfruten del verano. Esa misma tarde, el Trinquet Municipal Tío Pena acogerá la jornada femenina del Trofeu Festes Fundacionals Ajuntament de Massamagrell, con una partida previa de raspall femenino del CPV a las 17.30 horas y, a continuación, la partida profesional. La jornada concluirá con el concierto de la Unió Musical de Massamagrell, a las 23 horas en el paseo Joan Celda, con un homenaje a ABBA en el que la banda acompañará a los artistas del espectáculo tributo al mítico grupo sueco.

La pilota valenciana volverá a ser protagonista el domingo 19 de julio con la jornada masculina del Trofeu Festes Fundacionals. Tras una partida previa de juveniles a las 17.30 horas, el público podrá disfrutar, a partir de las 18.30 horas, de la partida profesional, que reunirá a algunas de las principales figuras de esta modalidad deportiva.

El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, invita a toda la ciudadanía «a participar en unas fiestas que representan nuestra historia y nuestra identidad como pueblo. Son unos días para disfrutar, convivir y seguir haciendo de Massamagrell un municipio vivo y participativo».