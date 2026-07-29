Aigües de Paterna continúa premiando el talento joven con becas para facilitar el acceso universitario de ámbitos STEAM

Aigües de Paterna, empresa mixta gestora del ciclo integral del agua en el municipio, ha lanzando la cuarta convocatoria de becas talento joven, dirigidas a facilitar el acceso universitario a jóvenes con alto rendimiento académico que cuenten con un entorno económico complejo. En concreto, el objetivo es fomentar el desarrollo formativo universitario en el ámbito de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (ámbitos STEAM), tanto en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) como en la Universitat de Valencia (UV) para quienes vayan a iniciar sus estudios en el curso 2026-2027.

La beca supone una ayuda económica de hasta el 100% del importe de la matrícula, en la medida que no haya sido cubierta por la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional, así como las tasas asociadas. Del mismo modo, contempla la cobertura de los gastos directos derivados de los estudios, hasta un máximo de 1.500 euros por año.

Por otro lado, y con el objetivo de potenciar el desarrollo motivacional y competencial de los alumnos becados, se llevará a cabo un acompañamiento pedagógico y psicosocial individual, así como algunas sesiones grupales.

Las ayudas podrán solicitarse hasta el próximo 4 de septiembre descargando un formulario en la página web www.aiguesdepaterna.es y enviándolo cumplimentado, junto a toda la documentación requerida, al correo becasjovenestalentos@aiguesdepaterna.es.

Para poder optar a esta ayuda será necesario estar empadronado/a en Paterna, encontrarse actualmente cursando el primer año de una titulación de grado universitario perteneciente a áreas STEAM en la Universidad Politécnica de Valencia o en la Universidad de Valencia, siendo su primera experiencia en estudios universitarios, contar con una cuenta bancaria y con una media de calificaciones alta de bachillerato o bien de ciclo formativo. Además, deben haber realizado el trámite de solicitud de beca para estudio de grado del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el curso 25-26.

La Teniente Alcalde de Fomento y Gestión, Mercedes Navarro, ha indicado que “gracias a este tipo de becas podemos premiar el talento paternero más joven, facilitando su acceso a estudios superiores relacionados con ámbitos punteros y en expansión como Ingeniería, Ciencia o Tecnología”.

En este sentido, el Área de Educación del Ayuntamiento de Paterna también está colaborando en la difusión del programa, tal y como ha señalado el concejal de Educación, Jose Manuel Mora, que ha indicado que “es una acción muy interesante para favorecer que los jóvenes de nuestra ciudad tengan la oportunidad que necesitan. Y a la vez es una práctica muy eficaz para que las empresas encuentren el personal cualificado que precisan. Sin duda, es una acción a expandir a todas las empresas”.

Por su parte, el gerente de Aigües de Paterna, Pablo Mellado, ha detallado que “el principal objetivo del programa es fomentar el desarrollo formativo universitario de jóvenes con un alto rendimiento escolar, pero con un entorno económico complejo que les puede dificultar, o incluso impedir, el acceso a la universidad”.