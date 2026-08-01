Carlos Baute, Maldita Nerea y la Gran Coetà: así serán las fiestas de Burjassot

Burjassot inicia hoy uno de los periodos más esperados del año. El municipio da el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales en honor a Sant Roc con un programa que, durante más de dos semanas, combinará algunos de los actos más arraigados de su calendario festivo con una intensa oferta musical, propuestas gastronómicas, actividades infantiles y grandes citas pirotécnicas.

El Festival Remember, que arrancará este sábado por la tarde en la plaza Emilio Castelar, será el encargado de abrir oficialmente unas celebraciones que se prolongarán hasta el 16 de agosto, cuando un castillo nocturno de fuegos artificiales pondrá el broche final a las fiestas.

Los traslados de Sant Roc

Tras el primer fin de semana, el protagonismo recaerá en uno de los actos más singulares de las fiestas de Burjassot: los tradicionales traslados de Sant Roc. Del 2 al 8 de agosto, la imagen del patrón recorrerá cada tarde diferentes barrios del municipio junto con los miembros de la Clavaria de Sant Roc 2026, con José López- Tercero Rodríguez como Clavario Mayor, en un itinerario que acerca la celebración a los vecinos y que constituye uno de los momentos de mayor devoción y participación popular. Durante siete jornadas consecutivas, el santo visitará distintos puntos de la localidad antes de regresar a su ermita, manteniendo viva una tradición profundamente arraigada en el municipio.

Imagen de uno de los traslados del patrón en la fiestas patronales de Burjassot. / ED

El segundo fin de semana llegará con actividades para todos los públicos. El sábado 8 habrá discomóvil en la plaza Emilio Castelar, mientras que el domingo 9 comenzará con una fiesta infantil que incluirá juegos y el tradicional reparto de horchata y fartons. Ya por la noche, la música volverá a tomar las calles con la tercera edición del Festival de Charangas, un certamen que reunirá a agrupaciones llegadas desde distintos puntos de la Comunitat Valenciana y que se ha consolidado como una de las propuestas más animadas de la programación.

Conciertos multitudinarios

La siguiente semana concentrará algunos de los actos más multitudinarios. El martes 11 se celebrará la popular degustación de bocadillos de embutido, una cita gastronómica que volverá a reunir a centenares de vecinos antes de la actuación de la Orquesta Platino.

Apenas veinticuatro horas después, el miércoles 12, llegará uno de los grandes reclamos de estas fiestas con el concierto gratuito de Carlos Baute, acompañado por DJ Carlota y una discomóvil. La noche siguiente, el jueves 13, será el turno de Maldita Nerea, que actuará también en la plaza Emilio Castelar junto al DJ Iván Granero, en dos veladas musicales que aspiran a congregar a miles de personas.

La pólvora volverá a convertirse en la gran protagonista el viernes 14 de agosto. La jornada comenzará con la Baixà y Rodà infantil de Sant Roc y continuará ya entrada la noche con dos mascletades nocturnas disparadas por Pirotecnia Mediterráneo. A continuación llegará la tradicional Gran Coetà, organizada por la Penya El Coet, uno de los actos más esperados por los aficionados al fuego, antes de que la fiesta continúe con una nueva discomóvil.

Las celebraciones afrontarán su recta final el 15 de agosto con la festividad de la Virgen de la Asunción. La jornada estará marcada por la misa mayor, la mascletà de mediodía, la solemne procesión y un espectáculo musical nocturno protagonizado por el tributo Primavera Valenciana, dedicado a dos referentes de la música en valenciano como La Gossa Sorda y Obrint Pas.

El domingo 16, día grande de Sant Roc, Burjassot vivirá la jornada más emotiva de sus fiestas. La despertà, las celebraciones religiosas, la tradicional traca corrida previa a la mascletà, la procesión solemne y la emblemática Pujà y Rodà del patrón volverán a reunir a centenares de vecinos para despedir unas fiestas que combinan como pocas la tradición popular, la participación vecinal y una programación pensada para todas las generaciones. El castillo de fuegos artificiales pondrá el punto final a dieciséis días de intensa actividad festiva.