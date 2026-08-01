Museros da el pistoletazo de salida a más de dos semanas de fiesta

Museros comienza este viernes 1 de agosto sus fiestas patronales. Hasta el próximo 18 de agosto, las calles del municipio se llenarán de música, pólvora, actividades culturales, actos religiosos y festejos taurinos. El ayuntamiento ha preparado un amplio programa pensado para reunir a vecinos y visitantes alrededor de las tradiciones más arraigadas de la localidad, con propuestas dirigidas a todas las edades y un marcado protagonismo de las asociaciones, las comisiones festivas y el tejido social.

La jornada inaugural arrancará hoy con uno de los momentos más esperados del calendario festivo: el tradicional chupinazo, que volverá a congregar a centenares de personas para dar la bienvenida oficial a las fiestas. A continuación llegará la cabalgata de disfraces, una cita que cada año convierte las calles de Museros en un gran desfile de color, música y creatividad y que simboliza el carácter abierto y participativo de unas celebraciones en las que la implicación vecinal constituye una de sus principales señas de identidad.

Durante las próximas semanas, el municipio acogerá una intensa programación que combina tradición y ocio. El calendario incluye espectáculos musicales, actuaciones para todos los públicos, actividades infantiles, bailes populares y los solemnes actos religiosos dedicados a Sant Roc —patrón de la localidad—, así como a la Virgen de la Asunción y a la Inmaculada Concepción. De esta forma, el programa mantiene el equilibrio entre el componente festivo y el carácter religioso que históricamente ha definido las fiestas patronales de Museros.

La alcaldesa de Museros y concejala de Fiestas, Cristina Civera, subraya que la programación se ha diseñado para que «todas las generaciones encuentren su espacio y puedan disfrutar de unas fiestas que son un reflejo de lo que somos como pueblo».

La alcaldesa de Museros, Cristina Civera. / ED

Asimismo, destaca la voluntad del consistorio de seguir preservando las tradiciones al tiempo que se fomenta la participación ciudadana y la convivencia. Asimismo, Civera agradece expresamente el trabajo de los Festeros de Sant Roc 2026, la Comisión Taurina, las Festeras de la Mare de Déu d’Agost y las Filles de Maria, así como la implicación de la Policía Local, los cuerpos de seguridad, los servicios de emergencia, el personal municipal y las asociaciones locales, cuyo esfuerzo hará posible el desarrollo de unas fiestas seguras y participativas.

Entre las novedades de esta edición destaca la portada del llibre de festes, realizada por la vecina Pilar Sepúlveda bajo el lema ‘Encén la festa’. La ilustración reúne algunos de los elementos más representativos de la identidad festiva del municipio, como Sant Roc, las tradicionales alfàbegues, los disfraces o los toros, en una composición que rinde homenaje al patrimonio cultural de Museros y que, al mismo tiempo, pone en valor el talento artístico existente en la localidad. La obra de Sepúlveda «representa el enorme talento que tenemos en nuestro municipio y resume perfectamente el espíritu local con su lema: ‘Encén la festa’», destaca la alcaldesa.

Semana taurina

Otro de los grandes protagonistas volverá a ser el programa taurino. La XXVI Semana Taurina reunirá un año más a numerosos aficionados con diferentes exhibiciones y contará con la participación de destacadas ganaderías. Además, el 14 de agosto volverá a celebrarse una de las jornadas más emblemáticas y multitudinarias de las fiestas, considerada desde hace años una de las citas con mayor tradición dentro del calendario festivo de Museros.

Miembros de la comisión taurina de Museros. / ED

Desde el ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía y a quienes visiten Museros durante estas fechas a participar activamente en unas fiestas que volverán a convertir las calles del municipio en un espacio de convivencia, encuentro y celebración colectiva. Un año más, la localidad inicia su cita más esperada del calendario con el objetivo de mantener vivas unas tradiciones que forman parte de su identidad y que siguen transmitiéndose de generación en generación gracias a la implicación del conjunto del pueblo.