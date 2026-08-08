Foios obri deu dies de festa entre la tradició i l’orgull per Ferran Torres
El pregó d’Anna Gimeno dona inici a unes festes patronals amb música, pólvora, pilota, actes religiosos i una intensa programació fins al 18 d’agost
Foios ja compta les hores per a vestir-se de festa. El municipi de l’Horta Nord enceta este diumenge, 9 d’agost, unes festes patronals que s’allargaran fins al dia 18 amb un ampli programa que tornarà a convertir els carrers i les places en l’epicentre de la vida del poble.
Música, pólvora, cultura popular, esports, gastronomia, activitats infantils i els actes religiosos en honor a Sant Roc i a la Mare de Déu del Patrocini conformen una programació que manté l’essència de sempre, però que enguany arriba marcada també per un sentiment d’orgull compartit després que el futbolista Ferran Torres situara Foios en el mapa mundial amb el gol que va donar a Espanya el seu segon Mundial.
En la salutació institucional, l’alcalde Sergi Ruiz destaca precisament este moment històric i convida el veïnat a viure intensament unes celebracions que defineix com «el temps de treva en què els carrers s’abillen amb les millors mudes». El primer edil anima els foiers i les foieres a deixar de costat les obligacions quotidianes per a compartir uns dies que, assegura, reforcen la identitat col·lectiva i la convivència.
Per la seua part, la regidora de Festes, Mari Carmen Cabo, posa l’accent en el valor humà de les celebracions i recorda que darrere de cada acte hi ha mesos de treball de desenes de persones. «El vertader valor d’estes celebracions no està només en els actes, sinó en les persones que els ompliu de vida», afirma en el seu saluda, en què també agraïx la implicació de les comissions, la Confraria del Santíssim Crist de la Sang, les associacions, els clubs esportius i els equips municipals.
Un programa complet i divers
La programació arranca amb força este diumenge amb el tradicional Concert d’Estiu a càrrec l’Orquestra simfònica del CAM Santa Cecília de Foios, sota la direcció de Carmen Mas-Arocas.
A l’endemà tindrà lloc la ‘Festa de les Persones Jubilades i Pensionistes’. Així doncs, els majors del municipi podran gaudir d’un sopar popular per a totes les persones jubilades i pensionistes que tinguen tiquet, a partir de les 21.30 hores; a continuació, serà el torn de l’espectacle Show 3.0 i, en acabar, una estona de música per a ballar.
Dimarts, 11 d’agost, es donarà inici de forma oficial a les festes patronals de Foios amb el tradicional pregó a càrrec de la periodista i escriptora Anna Gimeno Berbegal, una de les veus més reconegudes nascudes al municipi, qui reivindica el vincle emocional amb Foios i resumix el sentiment de pertinença amb una frase que sintetitza el seu discurs: «Foios és, per a mi, vida bona: el lloc on sempre pots tornar perquè t’esperen, on et coneixen pel teu nom i on els xicotets gestos del veïnat sostenen una vida sencera». El pregó obrirà oficialment unes festes que busquen, un any més, combinar tradició i convivència.
El dia començarà amb la diana a càrrec de l’associació de música tradicional Pepe Palau, des de les 8 hores. Durant la vesprada es celebraran diferents partides de pilota i de raspall. Per la nit, la ciutadania podrà gaudir de la tradicional torrada a la plaça Clara Campoamor i sopar a la plaça del Poble abans de l’actuació de l’orquestra La Pato.
L’endemà, 12 d’agost, arribarà una de les cites més esperades pels joves del municipi amb la Nit de Comissions. Després del sopar de pa i porta a la plaça del Poble, les diferents comissions desfilaran acompanyades per xarangues fins a la plaça Rei en Jaume, des d’on arrancarà la cercavila de disfresses. Un jurat premiarà les millors caracteritzacions en les categories infantil, individual i grupal, abans que l’orquestra Enjoy pose música a una de les vetlades més multitudinàries del programa.
El 13 d’agost serà el torn de la Nit dels Quints, amb repartiment d’entrepans al carrer la Unió i l’actuació de l’orquestra Óxido a la plaça del Poble. La jornada finalitzarà amb una cercavila nocturna pels carrers del municipi acompanyada per la xaranga Txarandonga, mantenint l’ambient festiu fins a la matinada.
Les celebracions religioses començaran a adquirir protagonisme el 14 d’agost, festivitat de la Immaculada Concepció. Després de la replegà de les festeres, la missa solemne i la mascletà de Caballer FX al Sector Sud, els carrers de Foios acolliran la processó en honor a la Immaculada, acompanyada pel tabal, la dolçaina i la banda del CAM Santa Cecília. La jornada es completarà amb un sopar popular al carrer la Unió i una nova nit d’orquestra, en esta ocasió amb Gravity.
El 15 d’agost, dedicat a la Mare de Déu d’Agost, continuarà el programa religiós iniciat la vespra amb el trasllat de la imatge fins al carrer Mare de Déu del Patrocini. Paral·lelament, el carrer Major acollirà les semifinals del Trofeu de Festes El Flaret, organitzat pel Club Pilotaris de Foios, una de les competicions esportives amb més tradició dins de les festes patronals.
La programació arribarà a un dels seus punts àlgids el 16 d’agost, festivitat de Sant Roc. Després de la missa solemne i la processó pel recorregut habitual, els voltants de la plaça Clara Campoamor es convertiran en l’escenari de la popular Nit de les Paelles, una de les convocatòries amb major participació ciutadana. La vetlada continuarà amb l’actuació de l’orquestra Mito, mentre que en acabar la processó tindrà lloc també el trasllat de la Mare de Déu del Patrocini fins a la casa del fester major, acompanyat pel Grup de Danses de Foios, la colla Pepe Palau, la banda del CAM Santa Cecília i un espectacle de focs artificials.
El 17 d’agost, dedicat a la Mare de Déu del Patrocini, concentrarà alguns dels actes més solemnes i multitudinaris. La jornada començarà amb el volteig general de campanes i l’acompanyament de la imatge fins a l’església, on se celebrarà la missa major. A migdia, la pólvora tornarà a ser protagonista amb una mini mascletà, mentre que la vesprada oferirà inflables aquàtics, festa de l’espuma i la final del Trofeu El Flaret. Ja al capvespre, la patrona recorrerà els carrers de Foios en la processó general, abans del sopar popular i del tradicional asado argentí. La cloenda musical correrà a càrrec de Tokio Band.
Les festes conclouran el 18 d’agost, festivitat del Santíssim Crist de la Sang. Després del trasllat de la imatge fins a l’església, la missa solemne i la imposició del crucifix als nous confrares, el municipi celebrarà la processó del Crist pels carrers de costum, acompanyada pel tabal i la dolçaina i per la banda de música.
Una última revetla musical posaran el punt final a més d’una setmana de celebracions en què Foios tornarà a combinar tradició religiosa, cultura popular, música, esport i convivència.
- Del vértigo de Mestalla al ‘bowl’ del Nou Mestalla: el nuevo estadio rebaja en diez grados la verticalidad que hizo único al viejo coliseo
- Indignación en Sagunt por el logo de una peña con una mujer agredida sexualmente por un toro
- Confinan la Serra d'en Galceran y desalojan algunas masías debido al humo generado
- Un hombre se atrinchera durante seis horas y retiene a su madre en un piso de València
- Ferran Torres, tras ser nombrado embajador de la Comunitat Valenciana: 'Recuerdo a las víctimas de la dana; el gol del mundial fue la resiliencia de nuestra tierra
- De Córdoba y Cuenca hasta Foios para ver a Ferran Torres: 'Tenía claro que iba a venir
- El Ayuntamiento de València investigará la colocación de ventanas de aluminio en el monasterio Santa Clara
- María, la madre de Ferran Torres, emocionada en el homenaje en Foios: 'Es un orgullo, estamos muy felices