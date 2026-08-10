San Roque volverá a reunir a Tavernes Blanques en el día grande de sus fiestas

Tavernes Blanques se prepara para llenar de ambiente las calles del municipio durante nueve días con una programación que combinará tradición, música, actividades familiares y actos religiosos. Del 14 al 22 de agosto, la localidad de l’Horta Nord celebrará sus Fiestas Patronales y Populares en honor a la Mare de Déu dels Desemparats del Carraixet, San Roque y San Rafael, con propuestas pensadas para todas las edades y una intensa agenda que volverá a convertir el recinto ferial en el principal punto de encuentro vecinal.

Las celebraciones arrancarán el viernes 14 de agosto con la inauguración oficial del recinto ferial, precedida por la recepción de autoridades y un recorrido institucional acompañado por la Colla de Dolçainers i Tabaleters A la Propera. El corte de cinta correrá a cargo de la Falla El Poble, seguido del tradicional bombardeo aéreo, el encendido de la iluminación festiva y una primera noche marcada por la música con el Macro Festival Remember, protagonizado por los DJ Mónica X y José Conca.

Actividades para todos

La programación volverá a apostar por una amplia oferta de ocio dirigida a públicos de todas las edades. Los más pequeños tendrán protagonismo durante prácticamente toda la semana con hinchables acuáticos, parques acuáticos, talleres de manualidades, pintacaras, juegos tradicionales, fiestas de la espuma, juegos gigantes, una Disko Kids y la popular Batalla Holi, consolidando una programación infantil continua en el recinto ferial y distintos espacios del municipio.

La música será otro de los grandes reclamos de las fiestas. A las sesiones remember del primer y último fin de semana se sumarán actuaciones como la Orquesta La Óxido, La Misión, Twister, el espectáculo Carnavalia, el festival de asociaciones locales, un espectáculo de variedades, cine de verano y una noche de monólogos con Miki Dkai y Luci Mendoza, configurando una programación pensada para mantener el ambiente festivo hasta la madrugada.

Las actividades deportivas también tendrán su espacio con los torneos de fútbol masculino y femenino en el Campo Municipal Carraixet, mientras que el tradicional torneo de truc volverá a reunir a numerosos participantes en una de las citas más populares del programa.

Uno de los momentos más esperados llegará el domingo 16 de agosto, festividad de la Mare de Déu dels Desemparats del Carraixet. La jornada comenzará con la despertà y el volteo de campanas, continuará con la misa solemne y una mascletà en su honor y culminará por la noche con la solemne procesión acompañada por la Agrupación Artístico Musical, la Colla de Dolçainers i Tabaleters A la Propera y el Grup de Danses La Barraca del Poble.

Los días grandes

El martes 18 de agosto, festividad de San Roque, patrón de Tavernes Blanques, se vivirá la jornada central de las fiestas. El día comenzará con la tradicional despertà, el volteo de campanas y el disparo de salvas, antes de la solemne misa en honor al santo, tras la que se celebrará el tradicional sorteo del Rotllo de Sant Roc. A mediodía, vecinos y visitantes volverán a reunirse en la plaza Germanías para disfrutar del popular reparto de panes, morcillas y longanizas, uno de los actos con mayor arraigo de las fiestas, amenizado por una charanga y seguido de un bombardeo aéreo a cargo de la Pirotecnia Alto Palancia.

Por la noche, las calles del municipio acogerán la solemne procesión en honor a San Roque, acompañada por la Colla de Dolçainers i Tabaleters A la Propera y la Agrupación Artístico Musical de Tavernes Blanques. Tras los tradicionales gozos al patrón y el sorteo de una imagen del santo, la programación continuará con un espectáculo de magia de cerca a cargo de Aaron Blade y finalizará con la actuación de la Orquesta La Misión, encargada de poner el broche a la jornada más esperada de las fiestas.

Las celebraciones religiosas concluirán el 19 de agosto con la tradicional Torna de la Mare de Déu dels Desemparats del Carraixet desde la iglesia hasta la ermita, un recorrido acompañado por tracas y cohetes que finalizará con un castillo de fuegos artificiales, poniendo el broche a los principales actos patronales.

Reforzar la convivencia

El alcalde de Tavernes Blanques, Arturo Ros, ha animado a sus vecinos a «vivir intensamente cada uno de los actos» y ha afirmado que las personas que visien el municipio durante estos días «van a ser recibidas con nuestro mejor afecto y hospitalidad». Por su parte, el concejal de Fiestas, Sergio Climent, ha destacado el «esfuerzo enorme» realizado desde su departamento para «hacer que estas fiestas sean inolvidables» y ha alentado a la población a «llenar la plaza, las calles y el recinto ferial de risas y música».

Ambos destacan el papel acogedor de estas celebraciones que representan una oportunidad para «reforzar la convivencia y disfrutar de las tradiciones».