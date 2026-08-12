Almàssera viurà tretze dies de festa i tradició en honor als seus patrons
El municipi celebrarà del 15 al 27 d’agost les seues Festes Patronals amb una programació que combina actes religiosos, espectacles, esport i gastronomia
A. Pérez
Almàssera ja ho té tot preparat per a donar la benvinguda a les seues Festes Patronals 2026, una de les cites més esperades de l’any per al municipi. Del 15 al 27 d’agost, els carrers i places es convertiran en l’epicentre de la convivència amb una programació que combinarà actes religiosos, activitats esportives, música en directe, gastronomia popular i propostes per a totes les edats.
Durant prop de dues setmanes, el municipi tornarà a reunir veïns i visitants al voltant d’unes celebracions que mantenen viu el llegat festiu del municipi i reforcen el sentiment de pertinença a través de la participació de confraries, clavaries, associacions i entitats locals.
El calendari festiu començarà el 15 d’agost amb el Correbars Memorial Zulima Villascusa Gómez-Lobo, una cita que recorrerà els establiments del municipi al ritme d’una xaranga i que s’ha consolidat com una de les activitats més participatives de l’inici de les festes.
Per a totes les generacions
Abans de l’inici de les festes patronals, Almàssera ja respirarà ambient festiu amb una intensa Setmana Esportiva, que reunirà centenars de participants en competicions de pàdel, tenis, futbol sala, futbolí, bàsquet, voleibol, petanca, ping-pong, escacs, rummykub, pòquer, truc, brisca i parxís, a més de la tradicional 44a Volta a Peu «Tico El Surdo», una prova solidària que tornarà a omplir els carrers d’esportistes de totes les edats.
La música tornarà a ocupar un lloc protagonista durant les nits festives. El programa inclou espectacles com Queen is Back, dedicat a la mítica banda britànica, Mágicos 80, així com les actuacions de les orquestres Bella Donna, Tokyo Band, Monaco Party, La Pato i Mustang, encarregades de posar el ritme a les revetles que s’allargaran fins a la matinada.
Les famílies també trobaran un ampli ventall d’activitats. El Dia de la Infància convertirà la plaça Major en un gran espai de jocs amb unflables aquàtics, tallers, música i activitats lúdiques, mentre que el Dia dels Nostres Majors oferirà un sopar de germanor perquè les persones majors del municipi puguen compartir una vetlada de convivència.
La gastronomia serà un altre dels eixos de la programació. La popular Nit de les Paelles, el tradicional Dia de les Calderes, la Nit de la Tortilla o el Sopar de Gent del Poble tornaran a reunir centenars de persones al voltant de la taula, convertint la gastronomia en un dels grans elements de convivència de les festes. A aquestes cites s’afegirà la tradicional Segà de la Murta, una activitat que manté viva una de les tradicions més singulars del municipi i que permet preservar un costum estretament vinculat a la preparació dels principals actes religiosos.
La recta final concentrarà els actes més solemnes de les celebracions. El 23 d’agost, festivitat del Corpus Christi, Almàssera acollirà la missa major, les tradicionals Danses del Corpus, la solemne processó pels carrers del municipi, una mascletà al migdia i un castell de focs artificials que posarà el fermall a una de les jornades amb més càrrega simbòlica.
L’endemà, 24 d’agost, se celebrarà la festivitat del Santíssim Crist de la Fe i la Providència, amb despertà, volteig de campanes, missa solemne i processó en honor al patró. La jornada culminarà amb un multitudinari sopar popular i l’actuació de l’orquestra Tokyo Band, una de les grans cites musicals de les festes.
El 25 d’agost, dedicat a Sant Isidre, combinarà la celebració religiosa amb un dels actes més esperats pels joves i les famílies: la tradicional cavalcada i concurs de disfresses, que tornarà a omplir els carrers de creativitat, humor i color abans d’una nova nit de revetla amb l’orquestra Monaco Party.
Festes que reforcen la identitat
L’alcalde d’Almàssera, Emilio José Belencoso, destaca que les Festes Patronals «són molt més que un calendari d’actes», ja que representen «el reflex de la identitat d’un poble que sap conservar el seu llegat mentre mira amb il·lusió cap al futur». En aquest sentit, posa en valor el treball conjunt de la Regidoria de Festes, les clavaries, les associacions, el voluntariat i el personal municipal, i anima veïns i visitants a gaudir de cada acte «amb responsabilitat, respecte i convivència».
Per la seua banda, la regidora de Festes, Irene Ferrer, assenyala que aquestes celebracions «són una part essencial de la identitat d’Almàssera» i destaca que cada acte és fruit de molts mesos de treball compartit. Ferrer agraeix la implicació de les associacions, confraries, clubs, comerços i voluntariat que fan possible el programa i convida tota la ciutadania a eixir al carrer, participar activament en les activitats i tornar a demostrar que Almàssera viu les seues festes amb orgull, il·lusió i un fort esperit de convivència.
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