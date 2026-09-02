El Puig celebra sus raíces con unas fiestas llenas de música y tradición
La programación incorpora este año una Entrada Mora y mantiene citas emblemáticas como la Noche de las Paellas, la Ofrenda de Flores, las procesiones, las mascletàs y la Gran Cabalgata Humorística
El Puig de Santa Maria celebrará del 2 al 18 de septiembre sus Fiestas de la Mare de Déu, una de las citas más arraigadas del calendario local. Durante más de dos semanas, el municipio acogerá actos tradicionales y religiosos, música, pólvora, gastronomía, actividades infantiles, solidaridad y deporte.
Como novedad, las fiestas arrancarán este miércoles 2 de septiembre con una Entrada Mora a las 20 horas, a cargo de los festeros, con la colaboración de la Filà Mora Bohamirs de Sumacàrcer y la Unió Musical Santa Maria del Puig. A las 21.30 horas tendrá lugar el pregón y se repartirán horchata y fartons.
El jueves 3 llegará el turno de la tradición valenciana con la Entrada de la Murta y la Ronda de Cant Valencià que partirá de las escalinatas del Monasterio y recorrerá las calles engalanadas con la participación de las escuelas de Tabal i Dolçaina, Corda i Pua y Cant Valencià de La Marina y del grupo Cant Valencià del Puig.
Tradiciones valencianas
Por su parte, el viernes 4 se celebrará la Gran Noche de las Paellas en los alrededores del Monasterio. Tras la cena, la fiesta continuará con la Orquesta Montecarlo y el DJ del Grupo Montecarlo. El sábado 5 tendrá lugar la tradicional Ofrenda Popular de Flores a la Mare de Déu. Y por la noche, Cena Popular de Cabasset seguida del espectáculo Dreamteam Megamix con Toni Peret, Quique Tejada, José Asunción, David Keiper, Leyre Ibísate y Performance Lab.
Los días 6 y 7 de septiembre concentrarán los principales actos en honor a la patrona, con salvas, pasacalles, misas cantadas, tracas, mascletàs y las dos procesiones de la Mare de Déu, ambas a las 20 horas y con fuegos artificiales al finalizar. La misa del domingo 6 estará presidida por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent Vidal, con la participación de la Coral Julio Ribelles. La programación nocturna incluirá Musical Legends el día 6 y la Gran Noche de Comedia Mágica con el Mago Karim el día 7.
El martes 8 se celebrará el Día de los Niños con actividades infantiles desde las 10.30 horas en la plaza del Ayuntamiento y, a las 18 horas, el espectáculo familiar The Power of the 80’s de humor y circo, en la plaza de Mariano Benlliure, con reparto de horchata y fartons.
El miércoles 9 tendrá lugar la Cena de los Mayores en la plaza del Cant Valencià, seguida del espectáculo Un beso y una flor tributo a Nino Bravo. El jueves 10 llegará el turno de la Cena Solidaria, cuya recaudación se destinará a Cruz Roja, Cáritas, Adispuig y la Asociación contra el Cáncer. La noche finalizará con un Bingo Musical.
Cabalgata Humorística
El viernes 11 tendrá lugar la Gran Cabalgata Humorística con salida y llegada en la plaza del Cant Valencià. Tras el desfile habrá reparto de bocadillos y bebida, una discomóvil con Jesús Rosa y un espectáculo de fuegos artificiales.
El deporte tendrá también un papel destacado. El sábado 12 comenzará el Tiro y Arrastre y se disputará la XXXIV Volta a Peu del Puig 8K con carreras infantiles a las 18 horas y prueba absoluta a las 19 horas desde la explanada del Monasterio. El domingo 13, a las 10.30 horas, se celebrará la XXXVII Volta Vila del Puig en bicicleta con salida desde la plaza del Ayuntamiento y llegada al Polideportivo Municipal La Pedrera.
Las fiestas se despedirán el viernes 18 con una partida de frontón valenciano en la que también participará el equipo campeón autonómico de 2026 y que servirá para poner el broche de oro a dos semanas repletas de tradiciones que llevan vinculadas al municipio desde hace más de ocho siglos.
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