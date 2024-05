Alfafar impulsa acciones formativas para paliar la brecha digital

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de las concejalías de Mayores y ADL, Empleo y Formación, refuerza los cursos y talleres sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con el objetivo de reducir la desigualdad respecto a su acceso y uso. De esta manera, la población alfafarense desarrollará las habilidades necesarias, no solo para su día a día, sino también para interactuar con una administración cada vez más digitalizada, moderna e innovadora.

Por lo que respecta al área de ADL, Empleo y Formación, en Aula Mentor, en el Taller de Digitalización Informática que ha comenzado estos días, se han ofrecido 7 plazas, con 12 horas de formación práctica gratuita, a personas inscritas en la bolsa de empleo del ADL y empadronadas en el municipio. “Este curso es una oportunidad para adquirir conocimientos y habilidades básicas en alfabetización digital para que la ciudadanía utilice las tecnologías de manera efectiva en su día a día”, explica Noelia Moreno, concejal de ADL, Empleo y Formación.

Se trata de un nivel básico en el que el alumnado se iniciará en alfabetización digital, aprendiendo a distinguir las partes del ordenador (teclado, ratón y USB), a conocer el sistema Windows (crear y organizar archivos en Drive, comprimir usando ZIP y distinguir entre los archivos más utilizados), a manejar Internet (descarga de imágenes, creación de documentos PDF, envío de correos electrónicos, realizar búsquedas seguras y descargar imágenes), a utilizar herramientas como WhatsApp Web, Canva y WeTransfer y, además, se les impartirán las nociones básicas sobre seguridad en el manejo de Internet.

"Tu día con el móvil"

Por otro lado, la concejalía de Mayores que dirige Fina Carreño, acogiéndose al programa formativo ofrecido por la Conselleria de Innovación y Fondos Europeos, ha puesto en marcha los cursos “Cómo comunicarnos con tecnología digital” y “Tu día a día con el móvil”, que cuentan con 25 horas de formación y dos niveles (básico e intermedio) dirigidos a mayores de 65 años y jubilados ya que, como afirma Carreño, se trata de un sector de la población que suele presentar dificultades para manejarse con aparatos tecnológicos de uso diario, como los teléfonos móviles o las tabletas.

Alfafar quiere reducir la brecha digital. / A.A.

Además, como indica Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar, las administraciones deben modernizarse y digitalizarse para adaptarse a los nuevos tiempos y ser cada vez más eficientes, pero esto debe hacerse a la vez que se guía a la ciudadanía para que avance al mismo tiempo. “A través de esta formación, eliminamos las barreras tecnológicas y nos preparamos para el futuro inminente, con el compromiso de no dejar a nadie atrás”, asevera Adsuara.

El SAM atiende a másde medio millón de personas

Además de los cursos formativos, el consistorio puso en marcha, hace poco más de año y medio, el Servicio de Atención a Mayores (SAM) que ya ha atendido a más de medio millar de personas y cuyos objetivos específicos son combatir la necesidad de conocimientos de las personas mayores para acceder a servicios digitales, interpretar documentación burocrática o facilitar la realización de trámites y gestiones, contribuyendo a disminuir esta desigualdad tecnológica en este sector de la población.

Tanto el SAM como estos cursos, forman parte del compromiso que el consistorio tiene, por un lado, con la población, tanto con la juventud como con las personas más mayores, para que adquieran las competencias digitales necesarias para avanzar al mismo tiempo que lo hace la administración reduciendo, de esta manera, la brecha digital existente en la sociedad actual, pero también con la propia administración para adecuarla haciéndola accesible, moderna y propia del escenario tecnológico en el que nos encontramos.