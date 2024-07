«Tenemos ganas de que la ciudadanía de Manises vea el trabajo de todo un año»

La fiesta de Moros y Cristianos de Manises se ha convertido en un emblema para la localidad de l’Horta Sud. Cada año, las comparsas crecen con personas que quieren sumarse a esta tradición, tanto es así que este año se han sumado dos comparsas nuevas, una en cada bando, conformando 14 comparsas en total (7 cristianas y 7 moras).

Hablamos con los dos capitanes de las fiestas 2024, el cristiano Rubén Milla (Artal de Luna); el moro Antonio Romero (Almoravides), acompañado de su «Favorita» Isabel Galera; y con María Jesús Sanz, presidenta de la Junta de Comparsas, sobre cómo están viviendo su año.

¿Qué sentisteis en vuestra presentación?

Rubén (cristiano): Emoción, el momento que llegas y te ves a toda la comparsa y a todo el mundo esperándote ya te crees que eres capitán. Te dicen durante el año que lo vivas y lo disfrutes, pero hasta el momento no eres realmente consciente de que lo eres.

Antonio (moro): El día de la presentación sentí algo especial. Me emocioné mucho al ver a toda mi comparsa y al resto de comparsas de Manises. Cómo te apoyan, cómo te ayudan. He disfrutado mucho.

Pregón de las fiestas de Moros y Cristianos. / A.M.

¿Qué significa para vosotras esta fiesta y desde cuándo participáis?

R: Yo llevo 12 años en la comparsa Artal de Luna y para mi la fiesta es ya algo más sentimental, de emoción, vivir la fiesta desde dentro y del arraigo de la tradición más que la fiesta en sí.

A: Yo pertenezco a mi comparsa desde 2016 y lo disfruto mucho porque siempre he gozado esta fiesta, me siento muy identificado y estoy disfrutando mucho de ser capitán.

Hasta el momento, que ya ha habido varios actos como la presentación o el pregón, ¿Cómo lo estáis viviendo?

R: Por mi parte con tranquilidad, no se si cuando llegue el momento de las embajadas y entradas me pondré nervioso, pero de momento disfrutando mucho y con mi comparsa.

A: Yo igual, pero si que he estado un poco nervioso. El día del pregón, cuando me nombraron me puse nervioso, porque fue muy emocionante. Ver la plaza llena de gente que están todos aplaudiendo…Hasta que no lo vives no sabes lo que es, por mucho que te cuenten otros capitanes.

María Jesús (presidenta): Desde que soy presidenta, cada vez que entro a la plaza sigo llorando. Es una emoción muy grande porque ves que todo el mundo está por ellos y se preocupan de que no les falte de nada, que se diviertan. Es algo que hasta que no lo viven no se dan cuenta de esas emociones, porque por mucho que les expliquen lo tienen que ir viviendo día a día.

Isabel (favorita): Como «Favorita» del capitán moro estoy viviendo las fiestas con mucha emoción. Me tiembla todo el cuerpo en cada acto a los que asisto.

«Quiero que salga la gente de Manises a vernos. La fiesta va creciendo y eso es símbolo de que se están haciendo las cosas bien» Rubén Milla — Capitán cristiano

Rubén Milla, capitán cristiano de Manises. / Miguel Angel Montesinos

¿Qué acto esperáis con más ganas?

A: El desfile del viernes. La entrada mora. Porque solo se un 10 % de lo que va a pasar. Estoy expectante porque mi comparsa está trabajando un montón para que todo salga perfecto. Tengo ilusión de ver cómo va a ser.

R: Yo también tengo ganas de la entrada mora, porque lo vives desde otro ángulo, más cercano con la familia y la gente que te está viendo, que creo que te da más posibilidad de interactuar, pero sí que es verdad que tienes esa ilusión de tu entrada para ver todo el trabajo que ha hecho la comparsa durante todo el año. Así que te diría que tengo las ganas repartidas a la mitad entre el viernes (entrada mora) y el domingo (cristiana).

Fuera de los actos oficiales, ¿Cómo vivís las fiestas con vuestra comparsa?

R: Prácticamente vivimos en la comparsa. Vivo a dos calles, pero me he comprado un colchón para no perderme nada.

M.J: Se pasa muy rápido, siempre les aconsejamos vivirlo al máximo.

«Tengo ganas de la entrada mora, solo sé un 10 % de lo que va a pasar, mi comparsa está trabajando para que salga perfecto» Antonio Romero — Capitán moro

Isabel Galera, la favorita mora, y Antonio Romero, capitán moro. / Miguel Angel Montesinos

¿Volveríais a ser capitán?

R: No, porque al final cada capitanía es distinta. Los actos más o menos son los mismos, el castillo no cambia, pero cada uno de nosotros sabemos poner la guinda al pastel que lo hace distinto. También es importante la compañía del momento, nosotros entre capitanes y la favorita no nos conocíamos y a raíz de la presentación tenemos más unión.

A: Yo tampoco volvería a ser capitán, lo estoy disfrutando tanto este año que quiero tener este recuerdo. Si fuera capitán otra vez igual no lo viviría igual porque ya sabes a lo que vas. Ahora estoy viviendo cosas que nunca he vivido.

M.J: Es una fiesta que a pesar de ser muchos, hay mucha armonía y unión, no hay rivalidad porque lo que se genera es una gran hermandad, lo que llamamos “germanor”. Es bonito por eso.

Se han sumado dos comparsas nuevas, una por el bando moro y otra por el cristiano. ¿Es una fiesta que sigue creciendo en Manises?

M.J: Por supuesto. Se sigue haciendo grande. Ahora en Manises somos 14 comparsas, 7 moras y 7 cristianas, se han sumado una del Muasasi (mora) y Els Conqueridos (cristiana). Todo el mundo es bienvenido a la fiesta. Es bonito que se apunten a comparsas que ya existen, como si son suficiente gente que monten su propia comparsa.

Entrevista a los Moros y Cristianos de Manises. / Miguel Angel Montesinos

¿Algo más que queráis añadir?

R: Que salga la gente de Manises a vernos, que nuestro dinero nos ha costado y que lo hemos preparado todo con mucha ilusión por Manises. La fiesta va creciendo y eso es símbolo de que se está haciendo bien, tanto la junta como las comparsas. Y que disfrute la gente.

A: Espero que salga bien y que todo el mundo disfrute de todo el trabajo que llevamos haciendo todo el año para que estos días salga todo perfecto.

I: Preparamos los desfiles pensando lo que le puede gustar a la ciudadanía de Manises y los que vengan a visitarnos, lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado otros años y que todo salga lo mejor posible.