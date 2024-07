«Manises ofrece unas fiestas únicas ligadas a la tradición con innovación»

La ciudad de Manises se encuentra inmersa en sus fiestas patronales. Durante todo el mes de julio los vecinos y vecinas del municipio, junto a visitantes, podrán disfrutar de una extensa programación en la que la cerámica y los Moros y Cristianos tienen un papel principal, sin olvidarse de los conciertos, orquestas y otra oferta cultural y gastronómica. Hablamos con Javier Mansilla, alcalde de Manises, para conocer más de cerca las peculiaridades de la fiesta y saber cómo las vive él este periodo festivo con su doble papel en los actos: alcalde y clavario.

¿Qué peso tienen las fiestas para el patrimonio cultural e histórico del municipio?

Tienen un peso importantísimo. Todas las fiestas que se celebran en Manises tienen un guiño a la cerámica, una tradición muy arraigada en la ciudad que constituyen nuestro patrimonio cultural. En las fiestas patronales la cerámica tiene un papel principal con la Cabalgata de la Cerámica y la Festa de la Cerámica. El título de Ciudad Creativa de UNESCO lo tenemos por nuestra cerámica, y el reconocimiento de Ciudad Histórica y Laboriosa también. Destaca mucho la cabalgata, la gente se queda alucinada cuando viene y ve que lo que «tiramos» son piezas de cerámica. Por este mismo motivo no las tiramos, sino que los voluntarios desde las carrozas les acercan las piezas a las manos de la gente. Este año se van a repartir más de 45.000 objetos y entre ellos va a haber una serie única por el centenario de la Ciudad Histórica y Laboriosa.

Cabalgata de la Cerámica de Manises. / A.M.

¿Cuál es el orgien de la Cabalgata de la Cerámica? ¿Qué papel ocupa la cerámica en las fiestas patronales?

Es difícil saber el primer año que se celebró la cabalgata, más de 100 años tienen seguro, pero cada vez que se va investigando parece que tiene más, ya van por 121, pero su origen viene de la cantidad de empresas ceramistas que había aquí en Valencia, concretamente en Manises, que reunían todos los excedentes que generaban y los aprovechaban para hacer esta cabalgata. Hoy en día esta tradición sigue en pie gracias a la Clavaría de las Santas Justa y Rufina y toda la ponlación de Manises, artesanos y artesanas que trabajan durante todo el año para organizar el evento.

Los voluntarios que suben a las carrozas son gente que normalmente colabora con los clavarios, además de invitados como los capitanes moros y cristianos o la fallera mayor. Esa gente alucina porque es la primera vez que suben y la sensación de ver a tantísima gente pidiéndote la cerámica es una cosa muy bonita.

En torno a la cerámica, como he comentado, también está la Festa de la Cerámica, que junto a la cabalgata consiguió hace 15 años la declaración de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana. A nivel autonómico se está trabajando para un día conseguirlo a nivel nacional, pero eso ya cuesta más. En las fiestas habrá actividades para que los vecinos y vecinas elaboren sus propias piezas, que es una actividad que sobre todo disfrutan mucho los más pequeños. En concreto, habrá un taller de Rakú, que es una modalidad de la música muy impresionante en la que en medio de la calle se hace la cocción y al rato se ve cómo ha salido.

Javier Mansilla, alcalde de Manises. / A.M.

¿Cómo vive las fiestas siendo alcalde y clavario?

Soy clavario desde hace 22 años, antes de entrar en política. Desde siempre he luchado por nuestras tradiciones como la cerámica y las fiestas patronales, y he pasado por todos los cargos de la Clavaría de la Santa Justa y Rufina. Ahora vivo las fiestas como clavario raso, sigo trabajando y ayudando pero también tengo que estar en los actos institucionales como alcalde, y antes como regidor de Fiestas. Estoy muy agradecido a los clavarios por todo el esfuerzo que hacen para sacar adelante los eventos, porque las fiestas patronales, gran parte de estas, las organizan ellos, más allá de la cabalgata. Mientras pueda y me lo permitan, voy a seguir siendo clavario.

Este año se celebra el centenario del título Ciudad Histórica y Laboriosa. ¿Qué se puede ver en la exposición «Cent de Manises»?

La exposición es un viaje al pasado. El 22 de diciembre de 1924 nos otorgaron el título de Ciudad Histórica y Laboriosa, gracias a nuestra tradición cerámica, y en la muestra se pueden ver fotografías de cómo era Manises hace 80 años a cómo es en la actualidad. Son imágenes muy curiosas que todo el mundo cuando vino a la inauguración de esta exposición se quedó alucinado. Ves la calle, los edificios, los diferentes momentos de la vida cotidiana de los vecinos, las tradiciones del pueblo e incluso la gente casándose, viendo de fondo cómo era Manises en décadas pasadas y cómo es ahora. Para conocer toda la exposición hay que ir al Parque de los Filtros, donde está gran parte de la muestra y el resto está en diferentes partes del pueblo precisamente para ver esa comparación. Creo que es una exposición muy bonita dentro de este centenario, que tendrá más actividades, porque entendemos que era que era muy apropiado ver cómo era Manises hace 100 años y cómo es actualmente, sobre todo para ver pues esa evolución positiva en la mayoría de casos de los edificios y las calles.

Acto inaugural de la exposición 'Cent de Manises'. / A.M.

Los Moros y Cristianos son una apuesta clara en el programa de fiestas. ¿Qué suponen para la ciudad?

La fiesta de Moros y Cristianos se celebra desde hace más de cuarenta años en Manises. Empezó como una ‘colla’ de amigos que desfilaban y poco a poco fueron ganando afines y creando nuevas comparsas que en cuestión de décadas han conseguido ser un referente a nivel festivo en ese municipio y a nivel comarcal. Igual que las fallas reúnen a miles de personas, las comparsas no se quedan atrás. Ahora mismo tenemos catorce comparsas, de las cuales dos se han formado este último año, una en el bando moro y otra en el bando cristiano, así que podemos decir que es una fiesta que no deja de crecer. Además, los días de desfile nos sorprende que viene mucha gente de otros pueblos, lo que quiere decir que las cosas se están haciendo bien.

Hace unos años el castillo que teníamos se amplió. Las dos capitanías también intentan darlo todo, porque al final los que lideran tanto en un bando como el otro, que son las capitanías que cada año van cambiando, intentan mejorar lo que se hizo el año anterior. Esto supone mucho trabajo, sin olvidarse también de la parte económica, que realizan un gran esfuerzo. Tampoco nos podemos olvidar de la junta de comparsas, que organizan actos tan importantes como la visita de las capitanías a los centros de mayores para que puedan vivir también las fiestas.

Desfile de Moros y Cristianos 2023. / A.M.

Ya estáis inmersos en la fiestas patronales. ¿Qué espera de ellas?

Espero que nos siga acompañando el buen tiempo, y que mantengan el nivel de los últimos años. Me conformo porque venimos de un nivel muy alto, después de la pandemia no solo no se redujeron las fiestas, sino que han ido a más y lo que espero es que sigan ofreciéndonos un espectáculo único. Estoy convencido que que va a ser así porque hay fiestas para todos los gustos y para todas las edades, apostando por los actos tradicionales, pero también innovando con nuevas verbenas, orquestas y conciertos. Además, no hay que olvidar que llevamos las fiestas a cada barrio para que todo el vecindario tenga la oportunidad de tener actos cerca de sus casas. Desde el ayuntamiento no queremos qu ningún barrio se quede sin fiestas. Además de todas las fiestas, también hay cultura, música, gastronomía y religión, por lo que todos estos elementos hacen que las fiestas de Manises sean muy completas.