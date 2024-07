Manises y la Clavaría reivindican el valor de la cerámica con su cabalgata

Manises cerrará sus fiestas con una tradición única en todo el mundo, con más de 120 años de arraigo, convirtiéndose en una celebración muy emotiva para la ciudadanía manisera. Se trata de la Cabalgata de la Cerámica de Manises, un acto declarado de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana, que este año se celebrará el jueves 18 de julio, víspera de la festividad de las Santas Justa y Rufina, patronas de la ciudad y de la cerámica.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Manises, la Clavaría de las Santas Justa y Rufina desfilará en ocho carrozas engalanadas para la ocasión, a partir de las 19 horas, obsequiando con hasta 45.000 piezas de la artesanía local manisera al vecindario y a las personas visitantes, quienes podrán salir a la calle para recoger una de las piezas cerámicas creadas por las manos de diversos artesanos y artesanas, así como las empresas locales que mantienen una tradición de más de siete siglos de historia.

«La cerámica se recoge durante todo el año, se van preparando las diferentes piezas y se pone en cajas, que posteriormente subiremos a las carrozas, con ayuda de los voluntarios y voluntarias que serán los encargados de obsequiarle al público con las piezas de cerámica», explica Jose Cervera, presidente de la Clavaría, que encara su primer año en este cargo. «Hasta que no lo ves en persona no te imaginas la magnitud del trabajo, son piezas delicadas y no se lanzan, sino que se dan a mano. Año tras año la fiesta tiene muy buena aceptación», afirma Jose Cervera.

Durante el recorrido se repartirán todo tipo de objetos cerámicos, tales como bandejas, macetas, platos, jarras, boles, morteros o tazas desde las carrozas. El plato de las Santas, con la imagen de Justa y Rufina y la fecha del año de la fiesta, es la pieza más codiciada por las personas asistentes. Según Jose Cervera, este año el plato de Justa y Rufina «es doblemente especial porque conmemora el centenario». Por otra parte, las piezas más tradicionales son las conocidas como «escuraeta», unas reproducciones a pequeña escala de una vajilla de uso doméstico.

Con todo, la Cabalgata de la Cerámica de Manises comenzará su recorrido a las 19 horas en Molí de la Llum, cruce con plaza de Rafael Atard y la calle Pintor Pinazo. El desfile transitará por la calle Masia de la Cova y la avenida Blasco Ibáñez, hasta finalizar el acto.

Premio a Teresa Lahuerta

La ceramista Teresa Lahuerta Serra, nacida en Manises en 1955, recibirá «l’Ànfora d’Or» del 2024, un reconocimiento que La Clavaría de las Santas Justa y Rufina otorga cada año. Hija del ceramista Rafael Lahuerta y Carmen Serra, su infancia siempre transcurrió entre la fábrica de su padre y la de su abuelo Jose María Serra.

Durante dos años, de 1983 a 1985, cursó estudios en la Escuela Cerámica de Manises, continuando su aprendizaje durante cinco años más en el taller de su marido Paco Soler. En 1990 emprende una serie de exposiciones por distintos puntos de la Comunitat Valenciana, Siete Aguas, Cevisama, Forn de la Vila de Liria, Cullera y Utiel, entre otros.

No es hasta 1995 que instala en la calle Maestro Guillem de Manises su propio taller, con una exposición de su cerámica con los estilos Ibérico, románico, gótico, así como cerámica de encargo. Desde 1995 hasta hoy ha realizado trabajos para diferentes instituciones como ayuntamientos, centros educativos, empresas y particulares.

Actualmente, Teresa Lahuerta colabora con el Museo de Cerámica de Manises en las exposiciones cerámicas ubicadas en el Hospital y Aeropuerto de Manises. Sus cerámicas están repartidas por todo el mundo, en países como Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Estados Unidos y este premio pretende ensalzar su obra y figura por dedicarse toda una vida a la cerámica.