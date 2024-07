La Baixà del Crist dels Necessitats cierra las fiestas mayores de Aldaia

Aldaia se viste de gala para celebrar los días grandes de sus fiestas mayores, que este año se presentan con un cartel espectacular. Por una parte, la Baixà del Crist dels Necessitats atraerá a visitantes de todo el territorio gracias al estatus de Fiesta de Interés Turístico Provincial conseguido el pasado año. Por otro lado, las iniciativas para todos los públicos y los espectáculos gratuitos como El Cinturó Jove Fest o el Remember serán los protagonistas.

El gran desfile de Moros y Cristianos marcará el primer gran hito del calendario festivo de estas fiestas que mantienen actos tradicionales como la Pujà del Santíssim Crist o la 10K Sense Límits Aldaia, una carrera de renombre que atraerá a atletas y aficionados de todo el país. Pensando en los más pequeños, se ha organizado ‘Nits a la Lúdica KIDS’ en la piscina lúdica, con noches llenas de actividades como improvisación, música, magia y mucho más, diseñadas para que los niños disfruten al máximo.

La música de banda y el folclore local tienen, como no podía ser de otra manera, un lugar preferencial, con las actuaciones de la Unió Musical, la Banda Simfònica, l’Orfeó, la Banda de Cornetas y Tambores, la Ronda o el Grup de Ball de la Ronda d’Aldaia entre otros. La moda también estará presente en las festividades, con la pasarela de moda de Acoda Fashion Night programada para el 25 de julio en la plaza de la Constitución en la que una selección de comercios de moda y belleza de Aldaia mostrarán las últimas tendencias en sus respectivas especialidades. La pasarela, bajo el lema «Els Goia de la moda», hará un guiño al cine español, y estará conducida por la actriz valenciana Iris Lezcano. Como ya viene siendo habitual, la Fiesta de Asociaciones reunirá a los colectivos del municipio en un animado evento en la plaza que contará con una cena de sobaquillo y un baile amenizado por la orquesta Tokio Band en la misma ubicación.

El Cinturó Jove Fest es una de las actividades más populares de las fiestas. / ED

El 27 de julio, los más pequeños podrán disfrutar del musical infantil de ‘La Fábrica de Chocolate’ en la plaza de las Cortes Valencianas y el público más experimentado del musical ‘Remember is to live’, organizado por Jango on tour y el ayuntamiento. Paralelamente, se presentará un espectáculo musical en la plaza de las Cortes valencianas.

El 31 de julio llegará la tradicional Nit de Farolets, uno de los eventos más queridos por los aldaieros, seguido el espectáculo infantil del Libro de la Selva. Al día siguiente, la plaza de las Cortes Valencianas se transformará en un punto de encuentro para el Tardeo Jove. Por la noche, los asistentes podrán disfrutar de la discomóvil ‘Comuna 13 urban show’.

El 2 de agosto, los más pequeños tomarán el protagonismo en la Cabalgata infantil. A las 22 horas, el Festival Cinturó Jove Fest pondrá la nota musical también el 3 y 4 de agosto. El sábado 3 a medianoche tendrá lugar la Cordà infantil, un espectáculo lleno de luz y emoción. Al día siguiente, la Ofrenda de Flores llenará las calles de color y fragancia. Esa misma noche, a las 00 horas, el Corretraca sacudirá el ambiente con su energía inigualable. Finalmente, el 5 de agosto llegará la Cabalgata y la Baixà a las 23 horas, seguido del espectáculo musical ABBA Live TV.

El 6 de agosto, Aldaia conmemorará el Día del Santíssim Crist dels Necessitats, patrón principal del municipio con una mascletà y la solemne procesión que culminará con el tradicional Cant de la Carxofa.

Un recorrido por la vida de un ilustre ‘palmiter’ aldaiero

Hablar de la historia de Aldaia es hacerlo también del abanico, cuya artesanía cuenta con una tradición centenaria en esta población de l’Horta Sud. Reconocido internacionalmente como objeto de calidad extraordinaria, el palmito representa el buen hacer de los artesanos palmiteros valencianos.

En este sentido, el Museo del Palmito de Aldaia (MUPA) abre el público este verano la exposición «Doménec Calvo, 70 anys pinzellant el vent i musicant la vida», en la que muestra la trayectoria profesional del artista aldaiero como pintor de palmitos y su vínculo con la música. Una colección de abanicos únicos y originales, ornamentales, florales y figurativos en un mundo lleno de belleza y arte.

La exposición fue inaugurada el pasado 9 de julio y contó con la presencia del propio Doménec, su familia, el alcalde, Guillermo Luján, y centenares de vecinos y vecinas que quisieron compartir con Calvo este merecido homenaje. La muestra, que estuvo amenizada por la Colla de Dolçainers i Tabaleters, la Ronda d’Aldaia y la Colla Brials hace un recorrido por las distintas etapas vitales y profesionales del protagonista, desde su oficio de palmiter, pasando por su vinculación con el asociacionismo, la música y la cultura popular.

Estará disponible en la segunda planta del MUPA hasta el 30 de septiembre de 2024, así como el resto de salas y exposiciones permanentes del centro museológico aldaiero, el único en España dedicado de forma íntegra a la artesanía del abanico.

Asimismo, el próximo 17 de julio, en el Espai d’Art Plaça Major del Centro Gent Jove se abrirá al público la exposición «El Bacus d’Aldaia i l’Ereta dels Moros. Cent anys d’arqueologia a Aldaia».

A continuación, se presentará el opúsculo de la Colecció Llotgeta de Patrimoni Local «Bacus d’Aldaia y l’Ereta dels Moros», de José Ferrandis i Antonio Sáez, que tendrá lugar en el exterior del MUPA.

Al acabar, el público asistente podrá disfrutar de la actuación de la compañía Marroch Danza con el espectáculo ‘Trópico’. En esta ocasión, las personas visitantes podrán disfrutar de esta muestra gratuita hasta el día 3 de noviembre de 2024 de lunes a viernes en un horario de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.