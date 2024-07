Animalistas alertan sobre el abandono de un caballo en el barranco de Xenillet de Torrent

Varias entidades animalistas de Torrent han denunciado que hay un caballo en el barranco del barrio del Xenillet en "mal estado" y "abandonado", y que ni la Policía Local ni la Concejalía de Bienestar Animal del consistorio, han puesto cartas en el asunto. La alerta llegó a la protectora ADAT y al movimiento Revolución Felina el pasado miércoles, y esta trasladó la situación a las autoridades, el jueves, pero lamentan que todavía "el caballo sigue ahí". Cabe recordar que tras la puesta en marcha de la nueva Ley de Protección Animal, en vigor desde septiembre de 2023, la responsabilidad de los animales abandonados y callejeros recae sobre los consistorios municipales, en este caso, el Ayuntamiento de Torrent.

Las entidades animalistas reiteran que ayer contactaron con la Sección de Protección Animal (Seproa) para exponer la situación de lo que ocurre en el barranco. Por su parte, Seproa recomendó a la protectora ADAT que llamase al teléfono de emergencias (112), según cuentan. En este sentido, representantes de Revolución Felina lamentan que "el 112 no se encarga debidamente de las atenciones a animales, y las relegan a un último plano".

Por su parte, las fuentes municipales alegan que la Policía Local no tenía constancia de esta situación. Tras visitar el lugar donde se encuentra el caballo, apuntan que no lo han visto y que están investigando quien puede ser el propietario. "Estaremos atentos por si el dueño ha movido al animal a otro lugar para que pueda comer", asegura la policía.

La vecina que puede ver al caballo desde su casa lamenta que en toda la semana no ha recibido ningún cuidado veterinario, ni agua y que se encuentra "en los huesos". "No se ha movido del barranco, simplemente se refugia entre cañares durante las horas de sol, y ahí la policía no puede verlo desde fuera", confirma la vecina que tiene constancia en todo momento de la situación.

Cabritillos en el Desfile de Moros y Cristianos

Desfile de Moros y Cristianos 2024 de Torrent / LEV-EMV

A esta situación que las entidades califican de abandono animal, se le suma la participación de cabras y cabritillos en el desfile de Moros y Cristianos que tuvo lugar ayer jueves 25 de julio. Revolución Felina critica al Ayuntamiento de Torrent por esta actuación, ya que "debería de estar prohibido, y encima es algo que está muy pasado de moda en estos tiempos".