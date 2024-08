Más de 2.300 personas podrán adquirir el Bono Comercio de Burjassot a partir del 19 de agosto

Un total de 2.391 ciudadanos y ciudadanas de Burjassot podrán adquirir el Bono Comercio, a partir del próximo 19 de agosto. Son todas las personas que, durante el periodo establecido en julio, realizaron la preinscripción y cumplen con los requisitos pertinentes. Dichas personas han recibido una clave en su correo electrónico que deberán utilizar para la adquisición del bono, en el plazo establecido entre el 19 y el 31 de agosto en la plataforma de Bono Comercio Burjassot.

El Ayuntamiento de Burjassot, desde la Concejalía de Comercio, dirigida por Rosa Coca, a través de CEMEF y en colaboración con la Cámara de Comercio de Valencia, sigue adelante así con la segunda edición del Bono Comercio cuya cuantía será de 50€, de los cuales el consistorio aportará la mitad, 25€. Igual que en la primera edición, las personas empadronadas en Burjassot que adquieran el bono podrán hacer un gasto de hasta 50€ en los comercios adheridos a la campaña, abonando tan solo la mitad. Sólo se podrá solicitar un bono por persona. Una vez adquiridos los bonos, los ciudadanos y ciudadanas serán informados, también por correo electrónico, de la fecha en la que los tienen que recoger, en la oficina de Caixa Popular Burjassot (Carretera de Llíria, 130). Los bonos se podrán gastar, en los comercios adheridos, entre el 2 y el 30 de septiembre.

Personas mayores

El ayuntamiento ha reservado un lote de 375 bonos para su adquisición por parte de las personas mayores de 65 años que no lo hayan solicitado telemáticamente. En este caso, podrán acudir con cita previa a CEMEF del 2 al 6 de septiembre, para retirar su bono, de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. La cita previa se abrirá el lunes 26 de agosto y se podrá solicitar presencialmente, en las oficinas de CEMEF SLU (c/ Virgen Desamparados, 26) o telefónicamente en el 96 316 02 50, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. Será necesario aportar una fotocopia de su DNI y la compra del bono no podrá ser realizada por una tercera persona. Tampoco se admitirán pagos en efectivo.