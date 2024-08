Alegria i devoció en les Festes Majors de Picassent

A les acaballes del mes d’agost, Picassent es prepara per viure les seues Festes Majors. Una cita ineludible en el calendari local on durant 12 dies es barrejarà la tradició, la solemnitat, el fervor, la música, el cinema i l’espectacle.

L’estrena festiva serà hui divendres, 30 d’agost, amb la concentració a la plaça de l’Ajuntament i la cercavila pel carrer Calvari, un preludi de la inauguració oficial de les Festes Majors, on es lliuraran els premis Picassent Cristòfor Aguado i Medina 2023 i 2024. Aquesta jornada culminarà amb un correfoc a càrrec dels Dimonis de la Dalla de Picassent, que omplirà de foc i pólvora els carrers de la localitat.

A partir d’este dia i fins el diumenge 10 de setembre, la ciutadania està convidada a omplir els carrers, les places i els llocs més emblemàtics del municipi per a compartir i viure estes Festes tan arrelades. Pel que fa als actes religiosos, estos seran organitzats per la Confraria Mare de Déu de Vallivana, amb les misses de campanya, els trasllats, i les processons, que marcaran els dies grans, amb actes previs com són l’Ofrena de flors a la Verge el dia 7 i la Romeria al Santíssim Crist de la Fe, dissabte, 31 d’agost.

Els actes religiosos són part essencial de la festa. / A. P.

Actes culturals i lúdics

Un dels actes destacats és la presentació del llibre «Venim dels 80. Picassent», que tindrà lloc el 31 d’agost a la sala El Refugi Cultural, seguida de la inauguració de l’exposició «Recordar és tornar a viure. Els anys 80 a Picassent». Aquesta mostra estarà oberta fins al 15 de setembre, oferint una mirada nostàlgica a la dècada dels 80.

Els més xicotets i les seues famílies podran gaudir d’una àmplia oferta d’activitats, com els parcs aquàtics i atraccions al barri de Les Palmeres, al parc Abril Martorell i a la piscina del Poliesportiu municipal, així com del taller de fanalets i el concurs corresponent. El 3 de setembre, al pàrquing del Poliesportiu, es representarà el musical «Shrek», a càrrec de la companyia Excelsior.

Esta nit s’hi celebrarà correfocs a càrrec dels Dimonis de la Dalla de Picassent. / A. P.

El concurs de pilota dolça, un dolç tradicional picassentí, és un altre dels punts forts del programa, amb un taller d’elaboració el 6 de setembre i el concurs el mateix dia. També es destaca la tradicional coetà del 10 de setembre a la plaça de la Constitució, un acte de gran arrelament que posa punt final a les festes. En conjunt, les Festes Majors de Picassent aconsegueixen harmonitzar la devoció religiosa amb l’entreteniment popular, oferint un espai de convivència i celebració.