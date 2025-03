L’Horta Sud reclama un plan de choque de ayudas a las empresas afectadas

Más de 6.000 empresas de l’Horta Sud y otros 7.000 negocios han resultado gravemente afectados por la dana y tienen difícil la reapertura, según los datos del Pacte per l’Ocupació de la comarca. Por este motivo, la Mancomunitat de l’Horta Sud ha reclamado al Gobierno y al resto de administraciones un plan de choque con líneas de ayudas para evitar los cierres.

Así lo transmitió el presidente, José Francisco Cabanes, al grupo que coordina el Catedrático de Economía, José Manuel Pastor, dentro de la comisión de expertos para la reconstrucción que ha puesto en marcha el Gobierno de España.

El equipo de profesionales del Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud, que lleva cuatro meses en contacto diario con empresas y comercios, señala que uno de los problemas para la reapertura, más allá del nivel de daños, es la incertidumbre porque «una gran mayoría de negocios aún no han sido peritados por el Consorcio de Seguros, o bien aún no saben la cuantía económica que les corresponde». De ahí que se reclama que se agilicen de forma considerable estas peritaciones y procedimientos.

Además, la Mancomunitat señala que los daños son tan elevados que, más allá de la aportación del Consorcio, «es necesario que se habilite una línea urgente de ayudas», ya que l’Horta Sud presenta una estructura de pymes y microempresas, la mayor parte de capital familiar, que en muchos casos aún está pagando los créditos ICO de la pandemia. «Representamos un porcentaje significativo del PIB valenciano y de España».

El presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, insistió en que esas ayudas «deben ir enfocadas a reconstruir las empresas de una forma más sostenible para avanzar en la agenda 2030». «No tenemos que caer en el error de reconstruir igual que antes porque sería contradictorio después de una catástrofe derivada de la emergencia climática que estamos viviendo», opinó.