Picanya afronta unes Festes Majors «difícils, pero també necessàries»

Picanya es prepara per a celebrar, un any més, les seues Festes Majors en honor a la Preciossísima Sang i ho fa, enguany, amb un sentiment diferent al que és habitual al poble. «El 29 d’octubre de 2024 serà per sempre una ferida oberta en la història del nostre poble. Res podrà tornar a ser com fou, especialment per a aquelles persones i famílies que van perdre en aquella fosca nit a gent estimada. Totes i tots vam perdre aquell dia i mai podrem oblidar», recorda l’alcalde de Picanya, Josep Almenar.

Des del consistori s’han mantingut tot un seguit de reunions amb aquelles associacions i col·lectius especialment vinculats al teixit festiu del poble. «Totes i tots estem d’acord en la necessitat de recuperar les nostres vides; i això significa també recuperar les nostres festes. Però, de la mateixa forma, totes i tots hem estat d’acord en deixar clar que sabem d’on venim, que en el fons del nostre cor, el record del patiment compartit farà d’estes unes festes difícils, especialment per a aquelles famílies que han patit el desastre de forma més greu», reconeix Almenar. D’aquesta manera, els col·lectius implicats en la festa han acordat reduïr el programa festiu respecte al d’altres anys, adaptant-lo a la realitat que viu el municipi. Així, enguany el programa serà més senzill, on es mantindran principalment aquelles activitats culturals, tradicionals i dedicades als xiquets i les xiquetes.

Programa festiu

La programació començarà el proper dijous, 3 de juliol, amb un homenatge i minut de silenci a la plaça del País Valencià, a les 22.30 hores, en memòria de les víctimes i el patiment col·lectiu que va suposar la dana del 29 d’octubre. A continuació, hi haurà un concert de la Unió Musical de Picanya amb bandes sonores de pel·lícules conegudes.

Al dia següent, divendres 4 de juliol, les activitats començaran a les 12 hores amb la festa de Moros i Cristians des de les casetes de les penyes. A les 18.30 hores tindrà lloc l’entrada falsa infantil des de l’Avinguda Generalitat Valenciana, on els xiquets i les xiquetes gaudiran banyant-se amb aigua. En acabar, hi haurà un repartiment de bengales al veïnat, a partir de les 20.30 hores, per part de la penya El Coet. Per la nit hi haurà sopar d’olletes al carrer Colón, des de les 21.30 hores. Cal reservar la ració d’olleta abans del 4 de juliol, per un preu de 3 euros. En acabar hi haurà concert de xarangues al Passeig de les Lletres.

Dissabte, 5 de juliol, hi haurà una sessió de folklore per la vesprada, a les 19 hores, amb l’actuació dels grups de danses Realenc, grup de Dolçainers i Tabaleters i Rondalla Faitanar a la Plaça del País Valencià. Per la nit, a les 22 hores, serà la XXVII entrada de Moros i Cristians. En acabar, a la Plaça del País Valencià tindrà lloc un concert de covers del millor Pop Rock nacional de les últimes dècades amb el grup Fan Boys.

Les activitats continuaran diumenge, 6 de juliol, amb una ambientació eivissenca al Passeig de les Lletres, de 18 a 22 hores; al mateix temps, a les 19.30 hores, hi haurà una sessió de teatre familiar a la Plaça del País Valencià. Per la nit, a les 23 hores hi haurà una discomòbil al recinte de l’aparcament de amb control d’accés.

Dilluns, 7 de juliol, començarà una nova setmana amb el campionat de pilota, en la modalitat de galotxetes, a partir de les 18 hores, als carrers Torrent i Sant Francesc. Per la nit, a les 22 hores, hi haurà un espectacle de balls interpretat per l’Associació de Ballet de Picanya a la Plaça del País Valencià. Es podrà accedir a les cadires per a veure l’espectacle a partir de les 20 hores. Per últim, en acabar tindrà lloc la Passà del Quadret des del carrer Torrent fins al carrer Bonavista.

Dimarts, 8 de juliol, es reprendrà el programa amb un parc aquàtic al Parc Europa, des de les 17 fins a les 20.30 hores, amb tobogans, multisplash, lliscadors, piscina menuda i festa de l’escuma. A les 20 hores donarà inici l’ofrena de flors des de la Casa de la Cultura fins a l’Església. Ja per la nit, a les 22.30 hores, hi haurà una representació de teatre familiar itinerant al Passeig de la Primavera i, per últim, actuarà la Tokio Band a la Plaça del País Valencià.

Dimecres, 9 de juliol, se celebrarà el Dia de la Festa, que donarà inici amb una missa a la Preciossísima Sang. A les 13 hores tindrà lloc la recepció a les associacions, col·lectius i persones participants de la festa, així com la presentació dels llibres ‘Notícies de Picanya en la premsa de Valencia. La Correspondència de València’, de José Royo Martínez, i ‘El naixement d’un barri. Moviment de Cases Barates a Picanya’, de Fina Garcés Cubells i Sabina Garcés Lorca al Centre Cultural. A les 14 hores es dispararà un salve en homenatge i record a les víctimes de la dana, des de la Plaça del País Valencià. Per la vesprada es celebrarà la 17ª edició de la Mostra de Teatre i Música de Cercavila, abans de la processó de la Preciosíssima Sang, que arrancarà a les 22.30 hores i tindrà un final pirotècnic a la Plaça de la Constitució.

Per acabar, dijous, 10 de juliol, hi haurà una missa a les 11 hores amb posterior besamans a l’Església. Per la vesprada. a les 19 hores, tindrà lloc la setena edició de la Cursa Infantil Caixa Rural de Torrent, des de l’Avinguda de la Generalitat Valenciana, amb diferents categories per edats. Les activitats acabaran amb un berenar per a les persones majors de Picanya, amenitzat pel Trio Brillantina a la Plaça del País Valencià.