"No tenemos problema por falta de festeros; de hecho, se han duplicado desde la pandemia"

Las fiestas son un motor de identidad y cohesión vecinal. ¿Qué suponen para el tejido social de Manises?

Supone mucho, porque es una válvula de escape para muchísima ciudadanía, sobre todo desde que vino la pandemia. De hecho, de las 5.000 personas vinculadas a diferentes asociaciones colectivos que teníamos, hemos visto casi duplicarse esa cifra. Ha sido exponencial el crecimiento, las ganas de hacer fiesta, las ganas de montar actos. Para el ayuntamiento es importante y para la ciudadanía también, porque al final esto genera riqueza, genera esa 'germanor' y conocimiento de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Porque un pueblo sin fiestas es un pueblo muerto.

¿Qué papel juegan hoy las fiestas en la proyección cultural de Manises más allá del municipio?

Un papel clave. Para el ayuntamiento y algunos colectivos que organizan fiestas, la proyección más importante es nuestra cerámica. Creo que no hay acto o acontecimiento que no gire alrededor de la cerámica o incluso que haya un detallito de cerámica. Y, además, seguimos con el impulso que nos dio el reconocimiento como Ciudad Creativa de la Unesco, que este será el cuarto año que lo tenemos. A esto le añades que tenemos una Festa i Cavalcada de la Ceràmica, las fiestas patronales y las fiestas de Moros y Cristianos que, posiblemente, sean junto con la cabalgata de la cerámica el acto más multitudinario que se realiza durante todo el año en Manises. Viene muchísima gente a conocer nuestras fiestas, viene a conocer esa fiesta de la cerámica donde los ceramistas artesanos salen de sus talleres y de sus fábricas. Salen a la calle durante dos días en los que ofrecen una demostración de cómo se trabaja. Incluso te permiten con el barro, tocarlo, experimentarlo y luego, aparte también, para toda la familia tenemos actividades. A nivel de promoción nosotros no tenemos playas, pero sabemos promocionar nuestro turismo y, en ese sentido, la cerámica es nuestro buque insignia.

¿Qué impacto económico tienen las fiestas sobre la ciudad y sus negocios locales?

La valoración económica en números creo que muy pocos municipios tenemos capacidad para hacerla, porque para eso hay que hacer grandes estudios y es complicado. La realidad es que todos los años todos los comercios te preguntan cuándo van a ser las fiestas y si la podemos hacer en la puerta de sus comercios. ¿Por qué? Porque saben lo interesante que es. Aparte, en Manises, no sé si a diferencia de otros pueblos, no hay barrio o urbanización que no tenga sus fiestas. Las fiestas empiezan en junio y hasta mediados de agosto no acaban, así que no hay fin de semana que no haya fiesta, aunque las tres semanas importantes son en julio.

¿Han notado un incremento del turismo cultural gracias a eventos como la Festa de la Ceràmica o la Cabalgata?

Sí, cuando yo fui concejal de turismo trabajamos mucho el tema. Tenemos oficinas de turismo desde hace más de 20 años, personal de turismo, agentes informadores y hemos apostado por un turismo cultural. Rutas de la cerámica para poder visitar los talleres, nuestro museo de cerámica, nuestro museo de fotografía, etc. También apostamos por ese turismo natural, aunque ahora desgraciadamente por la dana no esté en las mejores condiciones el Parque Natural del Túria. Por otra parte, este año es el centenario de las Santas, del nombramiento de nuestras patronas que son santas, Justa y Rufina, y hemos hecho un guiño especial con una exposición de Playmobil.

¿Qué estrategias se siguen para atraer visitantes de fuera de la comarca durante el mes de julio?

Por ejemplo, las visitas escolares, instaurando la visita al Museo de Cerámica. Luego, a nivel comarcal, pues junto con la Mancomunidad y con diferentes municipios, lo que hacemos es organizar diferentes visitas. Aparte, hay diferentes colectivos como puede ser la asociación Anpec, que es la Asociación Nacional de Profesionales de la Cerámica, que también están aquí en Manises y que, lógicamente, movilizan a mucha gente del municipio. También teníamos conexiones y acuerdos cuando llegaban los cruceros. También han tenido muy buena acogida las visitas teatralizadas en la industria cerámica. Y, por último, no podemos olvidar que un 30 % de quienes nos visitan son extranjeros, sobre todo eran italianos, franceses, ingleses y americanos. Les encanta todo lo que tiene que ver con la cerámica.

Como sabe la sostenibilidad y la inclusión son ejes transversales en la acción política. ¿Qué medidas se han impulsado en este sentido?

En materia de sostenibilidad se premia, se bonifica y se pide a las asociaciones, por ejemplo, las fallas. Que gran parte de la basura que generan se separe correctamente. O, por ejemplo, usar vasos reutilizables en las fiestas. Intentamos que nuestras fiestas sean cada vez más pet friendly, aunque en fiestas como la Cordà sean inevitables las molestias. Y, en materia de inclusión, por ejemplo, en la cabalgata de Reyes reservamos un tramo en el que no había música ni momentos de mucha efusividad para los chavales que tienen algún tipo de problema. En la fiesta de la cerámica siempre hay un espacio reservado para personas con diversidad funcional e iniciativas para que participen de la fiesta.

En algunas poblaciones cuesta reunir a un grupo de festeros. ¿De qué manera se busca atraer a las nuevas generaciones a participar en las tradiciones locales?

Aquí no existe ese problema. En Fallas, pasaron de ser 3.000 falleros a más de 4.000 personas a partir de la pandemia. Esto mismo ha pasado con las comparsas de moros y cristianos, hemos pasado de 12 comparsas a 14. También ocurre en el resto de fiestas, pero es que hay gente que es poli festera, es decir, forman parte de una falla y de una comparsa. Con el tema de los clavarios es diferente; yo soy clavario y siempre hemos sido un grupo reducido. El año que fuimos más éramos 26 y ahora somos 17. No es que sea una fiesta cerrada, sino que es una fiesta que se trabaja mucho durante una semana y hay mucho sacrificio.

¿Cómo se ha consolidado la fiesta de Moros y Cristianos como uno de los pilares festivos de Manises, y qué retos tiene por delante?

Pues uno de los retos ya lo han conseguido, que ha sido crear una federación. Son una asociación que representaba a 14 comparsas y, a nivel jurídico, a nivel de gestión y a nivel de subvenciones tenían que conseguir de alguna manera convertirse en una federación. Y este año por fin lo han conseguido. Además, el año pasado se sumaron dos comparsas nuevas, de 12 a 14 comparsas, y cada vez tienen más integrantes. Estamos muy orgullosos porque de la comarca podemos decir que somos ya no los mejores, pero sí que somos referentes en muchos aspectos. Y, aparte, este año la Federación también va a hacer un cambio en los desfiles que le van a venir muy bien para mejorar la fiesta.

¿Qué le aporta personalmente vivir las fiestas desde dentro como clavario y desde fuera como alcalde? ¿Cómo lo compatibiliza?

Pues estoy mejor, aunque se piense que sería más bien lo contrario. Cuando no era alcalde, era tesorero o secretario, ya no daba más de mí. Ahora soy clavario raso y lo disfruto más. Pero bueno, combinarlo no es fácil, son unos días complicados, de muchísima actividad, pero afortunadamente creo que no me pierdo casi nada de las fiestas. De hecho, soy el que se encarga del día de la tortilla, me encargo de hacer yo de 15 o 20 tortillas para todos y eso, mientras que pueda, aunque sea alcalde, seguir haciéndolo.

¿Qué legado ha dejado el centenario de Manises como Ciudad Histórica y Laboriosa y cómo se mantendrá viva esa memoria?

El gran legado creo que ha sido el recuerdo, porque ha sido un año tan intenso, de tantas actividades y, sobre todo, actividades que han gustado tanto a la gente. Porque yo siempre recordaré dos que son las que para mí me han gustado más. No quiere decir que otras no son tan buenas porque se hicieron muchas. Una fue la exposición 'Cent de Manises', porque ensalzaba los valores históricos; y la otra es la noche en vela, que fue apoteósica. Ver a miles de personas del pueblo recorriendo las calles del centro histórico, miles y miles de velas en el suelo, marcando el recorrido por la noche, combinado con actuaciones en la Iglesia, con dramatizaciones, con conciertos de campana, con paella, con una tortilla gigante… Fue un recuerdo imborrable.

Clara Arnal: «Seguim apostant pels concerts de música en directe»

La regidora de Festes de l’Ajuntament de Manises, Clara Arnal, repassa les principals novetats de cara a les celebracions locals que estan prop d’arrancar.

Ja ha passat un any i tornen les festes de Manises. Com ha estat la feina de preparació durant els darrers dotze mesos?

El treball de preparació ha estat il·lusionant, també han estat mesos de moltes reunions per donar una oferta festiva per a tots els públics i coordinar-nos tots per no solapar activitats.

Manises compta cada any amb un gran nombre de festers pertanyents a clavaries, comparses, falles… Com és la coordinació amb tots ells?

La coordinació entre totes les associacions és molt fàcil gràcies a elles mateixes, ja que es respecten quan són les festes d´altres col·lectius i així l’oferta d’activitats és més àmplia al municipi, també gràcies al contacte durant tot l’any que tenim des de la regidoria de festes i gràcies a l‘alcalde Javier Mansilla que és molt proper i aquesta en contacte constant també amb les diferents associacions.

Quines novetats podem esperar respecte als darrers anys?

Aquest any seguim apostant pels concerts en directe i el 19 de juliol gaudirem de Varry Brava en directe a la plaça del metro de Manises.

Finalment, quin missatge voleu enviar als veïns i les veïnes de Manises?

Que Manises un any més torna a omplir els seus carrers de festa, música i un ambient meravellós per gaudir del nostre municipi juntament amb la família i els amics. Els espere a totes i tots a les diferents activitats que tenim preparades. Tenen tota la informació a les xarxes de l’ajuntament.