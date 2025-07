Una mayor dotación de recursos para mejorar la seguridad ciudadana

El Ayuntamiento de Manises ha intensificado los esfuerzos por mejorar la seguridad tanto en el núcleo urbano como en las urbanizaciones del municipio. Para ello, se han llevado a cabo una serie de actuaciones que pasan por el incremento de recursos, humanos y materiales, así como la creación de nuevas unidades de Policía Local.

En primer lugar, Manises cuenta con seis nuevas pantallas de 55 pulgadas que completan el muro de vídeo, también conocido como videowall, de casi 6 metros cuadrados. Estas pantallas estarán conectadas 24 horas, siete días a la semana, en las 145 cámaras de vídeo vigilancia distribuidas por todo el municipio. Se destacan las dispuestas en la calle Rafael Valls donde se han instalado tres en la rotonda 'Los peces' (salida Paterna) una de reconocimiento de matrícula y dos de videovigilancia y tres en el cruce entre la calle Valencia y la calle Rafael Valls. El objetivo es aumentar la seguridad en este punto, conflictivo por el gran volumen de tráfico rodado a diario por su situación de entrada y salida a la localidad.

Entre los servicios más destacados que se pueden controlar a través de las nuevas pantallas conectadas a las videocámaras vigilancia se encuentran la localización y la recuperación de vehículos así como el esclarecimiento de accidentes de tráfico y las detenciones. También existe un nuevo sistema de lectura de matrícula que detecta a diario numerosos vehículos que pasan por el término municipal.

Por otro lado, se ha continuado aumentando la flota automovilística de la Policía Local, con motos eléctricas que se suman a los vehículos híbridos con los que ya se contaba.

Además, la Policía Local de Manises, en colaboración con la Policía Local de Paterna, sobrevuela con un dron de forma rutinaria el Parque Natural del Túria para analizar cómo la situación del río, localizar desperfectos en lugares de difícil acceso e identificar los puntos conflictivos de vertidos ilegales y prevenir así la reiteración de los mismos.

También con el objetivo de intensificar la vigilancia en el término municipal, se ha recuperado la Policía de Barrio, agentes de proximidad que son referentes en el territorio en el que trabajan, en este caso, el término municipal maniser, con quien la ciudadanía puede contactar, cuando lo necesita, para plantearle cuestiones relativas a la convivencia y la seguridad. En concreto, la Policía de Barrio de Manises actúa en los ejes comerciales de la localidad, como la carretera de Ribarroja, la calle Molí de la Llum, la calle Santos Justo y Pastor y la calle Masia de la Cova, donde inspecciona las zonas de carga y descarga, así como los vehículos que se encuentran mal estacionados y regula el tráfico.

Además, durante los últimos meses, los agentes han sancionado con multas de más de 600 euros a las personas propietarias de perros que no tienen la prueba de ADN canino hecha, haciendo cumplir así la Ordenanza Reguladora Municipal sobre tenencia responsable de animales. Además de la obligatoriedad de que las mascotas estén inscritas en el censo y disponen de microchip, también es obligatorio el análisis de ADN. Este sistema sirve para multar a quienes no recogen la caca de sus mascotas. Cuando los agentes de la Policía Local encuentran heces en la calle, toman una muestra y la envían a un laboratorio, que se encarga de identificar quién es la persona incívica.

El objetivo de esta medida es evitar que las personas propietarias de perros de la ciudad dejen las heces de sus mascotas en la vía pública y así tener limpias las calles de Manises. La multas por carecer de los perros en regla tendrán una cuantía mínima de 600 euros, según la ordenanza municipal.

Por último, el pasado mes de septiembre se creó la Unidad de Emergencias y Medio Ambiente de la Policía Local, con patrullas de lunes a domingo que refuerzan la vigilancia en el entorno del parque natural del Túria con labores de prevención de delitos ecológicos, vertidos, robos, incendios forestales e infracciones urbanísticas en el medio natural.

En concreto, una de las principales funciones de la nueva unidad es vigilar y prevenir vertidos tanto en tierra como en el río, entre otras infracciones, en las zonas verdes cercanas al parque natural del Túria y en la huerta del municipio, así como ubicaciones que puedan convertirse en zonas de vertederos no autorizados.

También se prevé evitar robos en la huerta y, sobre todo, en las urbanizaciones del término municipal. De esta forma, se reforzará la seguridad de las áreas más alejadas del principal núcleo de población de la localidad de l’Horta Sud y se controlará con patrullas las zonas de diseminados menos transitadas.

Otras tareas de la Unidad de Emergencias y Medio Ambiente de la Policía Local de Manises son el control de cremas para evitar incendios forestales, la vigilancia del aprovechamiento de los recursos en el medio natural y la prevención de acampadas y escombros ilegales. En la campaña estival ya se habían intensificado estas labores los fines de semana.

Además, se pretende que no se produzcan infracciones urbanísticas, no sólo en el propio Parque Natural del Túria sino en todas las zonas calificadas como no urbanas de Manises, entre otras acciones de prevención y sanción, como las relacionadas con delitos de ordenación del territorio, afección en el patrimonio histórico y medioambiental, delitos contra la flora.

Los resultados ya han empezado a evidenciarse en ciertas ubicaciones donde se han retirado una gran cantidad de vertidos y donde se ha extremado la vigilancia, con la ayuda del vecindario. Un elemento clave fue el dron, con el que la Policía Local puede supervisar desde gran distancia y reconocer las matrículas de los vehículos que realizan los vertidos, para posteriormente formalizar las denuncias.