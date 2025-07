Picassent celebra les Festes en honor a Sant Cristòfor Màrtir

A Picassent ja està tot a punt per iniciar les festes taurines en honor a Sant Cristòfor Màrtir. Seran 10 dies on no faltaran la tradició, la cultura i l’espectacle. Així, des de la Regidoria de Festes, també s’han preparat diversos actes com, el que tindrà lloc la nit del 9 de juliol, a les 22 hores, amb la projecció de la pel·lícula «Campeonex» a l’esplanada de l’ermita, i on, a més, l’entrada serà gratuïta.

El dia gran de les Festes arribarà dijous, 10 de juliol, amb la festivitat de Sant Cristòfor Màrtir. A les 12 hores, tindrà lloc la missa solemne a l’església del sant titular i, a continuació, la tradicional benedicció de vehicles. A les 14 hores serà la mascletà a l’Ermita, i a les 20 hores, la solemne processó per l’itinerari de costum. La nit del dia festiu, portarà música i espectacle, concretament a les 23 hores, amb la interpretació de les millors obres de Sarsuela de la mà dels cantants M. Carmen Fortea i Javier Palacios, tots dos acompanyats per la Banda Simfònica de la Societat Artístico-Musical Picassent.

No faltaran tampoc les entrades i les eixides de bous i vaques, els bous embolats i els bous en corda, els concursos i desafiaments de ramaderies a la plaça portàtil instal·lada al pàrquing municipal del carrer Sant Josep. La festa es traslladarà a la zona d’oci, ubicada al pàrquing del Poliesportiu municipal, i que estarà oberta des de les 16.30 hores i fins les 21.30 hores.