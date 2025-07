«La fiesta de Moros y Cristianos es una seña de identidad para el pueblo torrentino»

¿Qué significa la fiesta de Moros y Cristianos para vosotros? ¿Y para Torrent?

-Merce Mora: Es una fiesta que ya lleva bastantes años en Torrent, que aglutina alrededor de la Torre a muchos torrentinos y torrentinas y con la que nos estamos identificando mucho. Porque somos eso: gente de aquí que hace la fiesta. Y nos gusta por todo lo que significa: música, disfrute, tradición, identidad. Pero además, como decimos, estamos haciendo pueblo. Fem poble.

-Christian Triguero: Cada año esto va subiendo más, está cogiendo más color y más importancia también. Aunque nos queda mucho recorrido todavía, sí creo que la fiesta de Moros y Cristianos es una seña de identidad que el pueblo torrentino está cogiendo y cada vez nos va gustando más en ese sentido.

¿Cómo le explicarían a quienes no conocen la celebración lo que simboliza?

-Merce Mora: Pues rememoramos lo que sucedió, pero adaptado a la fiesta: con sus desfiles correspondientes, las embajadas, la Entrada mora y cristiana, todo ello con actividades. De alguna manera, lo que se hace en las embajadas es recrear un poco la actualidad de la población y de los cargos de ese año. Todo ello armonizado con verbenas, pólvora y música.

-Christian Triguero: En realidad lo que se rememora es un hecho histórico, una conquista o reconquista, según de qué parte se vea. Puedes preguntar a cada uno y cada persona te diría una cosa, pero básicamente es eso: una recreación histórica. Eso sí, adaptado a los tiempos de ahora. A los teatritos se les da un toque de ironía, se intenta hacer un chascarrillo con la política y con cosas que han pasado en el pueblo. Un poco como sucede en las Fallas. Son unas fiestas muy cercanas porque están abiertas, todo el mundo puede unirse y al hacerse en una plaza se termina convocando a mucha gente. Oyes la música y allí que vas.

Representantes de las fiestas de Moros y Cristianos de Torrent. / Francisco Calabuig

¿Desde hace cuánto forman parte de su comparsa y por qué decidieron sumarse a esta tradición?

-Merce Mora: En mi caso, formo parte de la fiesta prácticamente desde su inicio. Empezaron en el 87 con una comparsa de moros a la que luego se le unió otra y yo ahí no estaba porque era masculina, pero sí tenía a amigos y familiares. Así que participaba en la fiesta también desde el principio y, de hecho, ha ido evolucionando mucho. Y con Ballesteres nos formamos en el 97. Yo no entré directamente, pero siempre había estado muy vinculada y ya en la última capitanía que fue en 2001 fue cuando empecé a formar parte. Pero la fiesta la he vivido desde el principio y siempre me ha gustado mucho. Ha ido mejorando mucho y ahora estoy todavía más vinculada. La capitanía surgió y tuve que aprovecharlo.

-Christian Triguero: Este es mi octavo año de festero. Entré en la fiesta porque de tanto ser espectador me dieron ganas de vivirlo desde dentro. Y luego año tras año le vas cogiendo el gustillo y se presenta la oportunidad. Dio la casualidad de que contando ocho años me tocaba a mí y pensé: ahora o nunca. Es cosa de una vez en la vida y a mí que me gusta un sarao lo más grande, pues me tiré de cabeza.

¿Cómo están viviendo hasta el momento la capitanía?

-Merce Mora: Estamos viviendo esas emociones todo el año porque comenzaron en octubre, aunque nos eligieron en julio, al acabar las fiestas. En Torrent tenemos muchas actividades y fiestas a las que estamos yendo como representantes y lo estamos viviendo muy bien. Lo que pasa es que claro, a medida que se acerca la fecha, empiezan los nervios por todo lo que todavía falta por hacer. Pero tenemos mucha alegría.

-Christian Triguero: Desde la capitanía se vive mucho más intenso por la cercanía de la fiesta, que en nada está aquí, y ves cómo se llenan mucho más las agendas, los actos, el nerviosismo, los ensayos, los últimos detalles. Empieza ahí una mezcla de emociones porque, por un lado, estás nervioso por el agobio, pero al mismo tiempo feliz por poder lucirte. Como cara visible de los Moros y Cristianos no es que tengamos la obligación de asistir a cada fiesta, pero sí que al final sientes un poco esas ganas de corresponder con lo que se espera de nosotros.

¿Es muy diferente formar parte de la capitanía a ser parte de las comparsas? ¿Cómo está siendo la organización?

-Merce Mora: Claro, por una parte, porque tienes que acudir a las presentaciones y tienes una agenda que te va guiando. Además, este año no queremos perdernos ninguna. Y por otra, por todo lo que hay detrás, que parece que no, pero hay mucho trabajo. A veces, de repente y aunque lo tengas todo organizado, salen más cosas. Pero lo llevamos encantados, no nos quejamos.

-Christian Triguero: Rotunda y categóricamente: sí. Es una cuestión sobre todo de agenda, porque estás acostumbrado a bajar a tu comparsa e igual organizas una única fiesta en todo el año, pero desde la capitanía debes ocuparte de todas. Por eso, a nivel organizativo, se complica. Y luego en mayo que empieza lo fuerte se hace difícil compaginarlo. Es un no parar.

Capitana y capitán de los Moros y Cristianos de Torrent. / Francisco Calabuig

¿Cómo fue el momento del nombramiento?

-Merce Mora: Estuvimos nerviosos hasta que subimos al escenario. El momento de la elección está repleto de muchos nervios porque no sabes si tendrás el regalito, que para mí es la capitanía, o no. Pero fue un día lleno de alegría, todo el mundo te felicita, subimos a la Torre y hasta que te das cuenta de verdad estás un poquito en las nubes. Nuestro año fue el primero en el que lo hicieron en el auditorio, con una especie de presentación y concierto, con banda en directo. Resultó muy elegante y todo salió muy bien.

-Christian Triguero: Pues tenemos dos, primero cuando tu comparsa te elige, que eso es en julio, y luego en octubre, que sería el nombramiento oficial, en un acto que se hace y que es nuevo de este año. Cuando escuché mi nombre la primera vez y me dijeron que iba a ser capitán sentí alegría y miedo por no saber estar a la altura. De hecho, no tengo muchos más recuerdos, los he borrado de mi mente por la mezcla de emociones. Y después en octubre, que ya habían pasado unos meses, volví a estar nervioso porque era el primer acto oficial y a partir de ahí todo el mundo te pone cara. Pero fue un día muy emocionante.

¿Qué actos esperan con más ilusión?

-Merce Mora: El Mig Any es un acto especial que hacemos todos los años y me gusto mucho. La cena de capitanía que vivimos hace poco también fue muy bonita, aunque tuvimos la mala pata de que el baile no pudo hacerse por el mal tiempo. Está claro que la Entrada es la Entrada, pero, en general, todo tiene su encanto y no hay nada que no disfrute.

-Christian Triguero: A mí me gusta mucho la trabucà por el trabajo que llevan los ensayos, el quedar con la gente y que todo salga bien. Pero el Mig Any también fue muy especial, porque rememoramos el hecho histórico, le metimos un poquito de humor y la gente lo espera mucho. Quizá a mí es lo que más me gusta. Y desde luego, la bajada, que es el momento del día grande donde no es que solo salgas tú, sino que sale toda tu comparsa y es el culmen del trabajo de todo un año. Están todos esperando a que salgamos.

Han sido meses de mucha preparación y ensayos, ¿tienen ganas de que llegue el día de la Entrada o les apena que todo pase muy rápido?

-Merce Mora: Todavía hay cosas que debemos preparar y que no sabemos. Hay cosas que vas dejando y, de repente, te das cuenta de que ya llega el día. Quieres que llegue el día, pero a la vez se me ha pasado volando. Parece que fue ayer cuando nos nombraron y parece mentira que ya estemos aquí. Está claro que todavía nos falta por vivir lo más intenso, pero ya no queda nada y la fiesta llega a su fin.

-Christian Triguero: Hemos estado hasta arriba de preparación, si no es una prueba siempre tienes algo que hacer o que cambiar. Pero también es verdad que la presión ayuda porque te recuerda que está ya ahí, a la vuelta de la esquina. La vida es así, y la fiesta es así, no podríamos vivir eternamente aguantando este ritmo de nerviosismo y estrés. Egoístamente hablando, nadie quiere que pase, pero hay ganas de que salga todo bien aunque nos dé tristeza que ya se nos acabe el reinado.

Merce Mora, capitana cristiana, y Christian Triguero, capitán moro 2025. / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

¿Se han sentido apoyados en este camino?

-Merce Mora: La verdad es que mucho. Sin ellos no sería posible ni realizar la fiesta ni poderla disfrutar. Además, si no tienes ese apoyo tampoco lo vives igual. Y desde luego que hemos podido contar con nuestros familiares también.

-Christian Triguero: Siempre. Creo que puedo decir que nuestras comparsas en ese sentido son un apoyo vital porque es una fiesta muy grande y sería imposible que solos podamos moverlo todo. Por mucho que le pongas voluntad y ánimo, si no tienes el respaldo de un equipo y de una familia festera que te ayude a visualizarlo, no sería posible. Y nosotros podemos decir que hemos tenido un apoyo incondicional. También de la gente, que sin conocerte, solo por haberte visto en un escenario, se preocupa por ti y eso es de agradecer. Por eso siempre decimos que son ellos los que hacen la fiesta. No es una comparsa, ni dos. Es el conjunto.

Además de los actos oficiales, ¿cómo viven las fiestas con su comparsa?

-Merce Mora: Al final, un año de capitanía es muy intenso para todos, no solo para mí. Hacemos fiestas internas, aunque puede venir todo el mudo, pero hay que organizarlas también, porque queremos hacer cosas distintas. Por eso, es importante que nos movamos juntos.

-Christian Triguero: En la mía, por ejemplo, funcionamos con comisiones e intentamos repartirlo todo para que no sean solo tres o cuatro los que se encarguen de todo el trabajo que hay que hacer. Yo me ocupo de la de vestimenta, por lo que me he ocupado del diseño de las camisetas que se han hecho este año y de esas novedades. Y así en cada comisión. Así que es necesario ese apoyo para poder dividir tareas.

Es una tradición que congrega a muchísimas personas año tras año, ¿cuál dirían que es la clave?

-Merce Mora: Es una mezcla de actos representativos y de disfrute. Intentamos que nada se haga pesado para que la gente lo pase bien y esté a gusto.

-Christian Triguero: Que al final la gente está a gusto. Las personas que trabajamos por y para la fiesta vemos qué funciona mejor y qué no y lo adaptamos. También hay gente de fuera que nos va conociendo y relacionan Torrent con estas fiestas. Decir referente quizá es mucho, pero sí que nos van teniendo en cuenta. Es impactante que nuestra tradición empiece a tener su lugar dentro de las fiestas.

¿Qué hace especial a los Moros y Cristianos de Torrent? ¿Cómo ha evolucionado la fiesta?

-Merce Mora: Al principio era muy familiar. Hoy en día también, hay muy buena harmonía, mucha germanor, pero antes, cuando éramos menos, se notaba más porque conocías a más gente. Ahora se ha hecho todo un poquito más grande y hay algunas cosas que se van complicando. Como novedad, este año se ha puesto a un miembro para que de alguna manera coordine un poquito más a los jóvenes, porque su visión no es la misma que la nuestra. Con esa idea se ha introducido a una persona específica que recoge y actúa de portavoz para hacernos llegar sus sugerencias.

-Christian Triguero: Las necesidades están cambiando por el volumen que está cogiendo la fiesta y por eso cada vez es más difícil de gestionar. Además, en muchas comparsas vemos cómo están los fundadores y el relevo generacional: hijos, primos, sobrinos, hermanos. Vienen de otros tiempos, otros pensamientos, otras actitudes. Y todo ello es el fiel reflejo de que evoluciona la fiesta. Por eso, les damos voz y voto, porque no solo vienen pisando fuerte, sino que son quienes van a continuar el legado.

¿Qué mensaje le enviarían a los vecinos y vecinas del municipio?

-Merce Mora: Que tengan paciencia. Antes terminábamos las verbenas a las 4 o a las 5 de la mañana y nos íbamos de xaranga por todo el pueblo hasta la hora del desayuno, y eso ya no se hace para evitar molestar. Además, como se celebran dentro de las fiestas patronales, hay agenda para todos los gustos. Solo esperamos un mínimo de comprensión.

-Christian Triguero: Paciencia, porque se viene una semana de ruidos y fiesta. Y que lo disfruten, que están invitados a vivirlo desde dentro. Como ya he dicho, no somos una fiesta cerrada y hacemos partícipe a todo el mundo y cada uno aporta su granito de arena. Les diría que vengan y que lo hagan con la mente abierta.