El Cant de la Carxofa torna a tancar els actes en honor al Crist de Silla

Les festes en honor al Santíssim Crist de Silla tornen a omplir de vida i emoció el municipi de l’Horta Sud. El passat divendres, 18 de juliol, va començar un mes ple d’actes amb un concert a peu de la mítica Torre Musulmana a càrrec de la Banda de la Lírica de Silla, que va interpretar músiques de la sèrie de Netflix ‘Bridgerton’ i dels compositors Respighi, Vivaldi i Bach. Les celebracions s’allargaran fins a mitjans d’agost, amb activitats per a totes les edats.

Les nits d’estiu es viuen amb intensitat a la Plaça del Poble, on des del 18 de juliol fins al 6 d’agost tenen lloc diverses propostes musicals. Tributs a artistes com Alejandro Sanz, Rocío Durcal o El Dúo Dinamico, i espectacles com «Mágicos 80» i «Símfonia d’Estrelles» faran vibrar els assistents.

Els dies grans seran el 5 i 6 d’agost. El dia 5, festivitat de la Mare de Déu dels Àngels, se celebrarà una missa solemne a les 20 hores a la parròquia del mateix nom. A la nit, a les 23 hores, la Plaça del Poble acollirà el concert de l’artista Gisela, que donarà pas a una espectacular mascletà nocturna.

El diumenge 6 d’agost, Dia del Crist, tindrà lloc la missa en honor al Santíssim Crist de Silla, seguida per la tradicional i emocionant Dansa dels Porrots, que recorrerà diferents carrers del poble. A migdia, es dispararà una mascletà a l’avinguda de Gandía.

A la vesprada, durant la processó del Crist, es podran tornar a veure les danses tradicionals pels carrers de Silla. El dia conclourà amb el sempre esperat Cant de la Carxofa a la Plaça del Poble, enguany interpretat per l’angelet Aina Díaz Fuentes, qui posarà veu i emoció a un dels moments més simbòlics i emotius de la festa.

L’angelet Aina Díaz Fuentes posarà veu al Cant de la Carxofa 2025. / ED

Camareres del Crist 2025

Enguany, com ja ho feren l’any passat, Silla torna a comptar amb dues joves que representen com poques l’esperit d’aquestes festes: Cristina García Zaragozá i Maria Cuñat González, que repeteixen com a cambreres del Crist.

Cristina i Maria tornaran a viure la festa des d’aquest lloc privilegiat i, enguany, ho faran amb la maduresa i l’experiència que dona haver-ho viscut ja una vegada, però amb la mateixa il·lusió i responsabilitat que el primer dia.

Passat i futur, units

Per a l’alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, «les festes del Crist són molt més que una celebració: són el batec del nostre poble, una oportunitat per recordar d’on venim i, alhora, sembrar valors i amor per les nostres arrels en les generacions futures».

La regidora de Festes, Trini Martínez, destaca «la gran implicació de la gent de Silla en cada acte, des dels més solemnes fins als més lúdics. Això és el que fa úniques les nostres festes: la capacitat de sumar, de compartir i de viure-les com un poble unit».