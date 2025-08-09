Alcàsser inaugura sus fiestas mañana con el tradicional Bando de Alcaldía

Del 10 al 18 de agosto, el municipio de Alcàsser se llenará de alegría y participación con motivo de sus Fiestas Mayores 2025, dedicadas al Santísimo Cristo de la Fe, una cita que combina las tradiciones religiosas más arraigadas con una programación cultural y lúdica pensada para todos los públicos.

Las fiestas comenzarán mañana, 10 de agosto, con el tradicional Bando de Alcaldía que dará el pistoletazo de salida al inicio de las celebraciones. Ese mismo día se entregarán los premios del concurso de dibujo para la portada del Libro de Fiestas de 2025 y se celebrará la Crida a la fiesta desde el balcón del ayuntamiento, seguida del pregón de las Amas de Casa Tyrius, que este año conmemoran su 50 aniversario. La jornada concluirá con el concierto en directo de Diego Martín y la Banda Ñ, que traerán los grandes éxitos de los 80’, 90’ y 2000 a la Plaza del Castell.

A lo largo de toda la semana, el programa incluye una amplia variedad de actos: la Festa dels Majors, con juegos y merienda; espectáculos musicales como La Década Prodigiosa, el Tributo a Alejandro Sanz de Fran Valenzuela, el show The Legends: El Musical, y la espectacular noche de ABBA Mania. No faltarán los actos populares como el Día de la Paella, el Taller de Fanalets, la Cavalcada, las danzas tradicionales, las albaes o el Concurso de Colombicultura.

El día grande de las fiestas será el lunes 18 de agosto, cuando Alcàsser vivirá una jornada repleta de emoción: despertà, pasacalle, misa mayor cantada, traca kilométrica, mascletà, procesión solemne con la imagen del Santísimo Cristo de la Fe y un gran concierto de la Banda Sinfónica de la Societat Musical Santa Cecília de Alcàsser, que culminará con un impresionante castillo de fuegos artificiales.

El alcalde de Alcàsser, Alberto Primo Llácer, quiere invitar a toda la ciudadanía a disfrutar de estas celebraciones: «Nuestras fiestas mayores son el reflejo de la identidad de Alcàsser: acogedor, participativo, orgulloso de sus raíces y de su gente. Hemos preparado una semana para el reencuentro, para celebrar juntos lo que somos. Os animo a disfrutar de cada acto con alegría y respeto».

Por su parte, el concejal de Fiestas Populares y Tradiciones, David Sales, agradece la colaboración de todas las entidades locales: «Estas fiestas no serían posibles sin el trabajo de muchas personas y asociaciones que hacen grande nuestro pueblo. Gracias a todas ellas por mantener viva la llama de nuestras tradiciones y por contribuir a que Alcàsser sea sinónimo de fiesta, cultura y participación».

Además, tras la clausura oficial, las fiestas continuarán con eventos tradicionales como el Tiro y Arrastre (20 y 21 de agosto) y la esperada Semana de Bous, del 23 al 31 de agosto, organizada por la Asociación de Bou en Corda d’Alcàsser.

Alcàsser os espera con las puertas abiertas para vivir unas fiestas inolvidables llenas de emoción, música y orgullo de pueblo.