Tradición, conciertos y fuegos, en las fiestas de Xirivella

L’Espai Festiu, situado frente al polideportivo municipal Ramón Sáez, volverá a acoger por segundo año consecutivo los principales eventos de las fiestas patronales de Xirivella. Unas fiestas en honor a la Virgen de la Salud que se celebrarán del 29 de agosto al 21 de septiembre, y que incluyen también las fiestas del barrio de San Ramón y de la avenida de la Paz.

Una de las citas más esperadas de la programación será el 5 de septiembre con la Fiesta Ochentera de Los40 Classics, con las actuaciones de Amistades Peligrosas, uno de los dúos icónicos del pop español, The Gafapasta, la mejor banda de versiones de música en español de los 80, y el DJ Jorge Sánchez. Al día siguiente, l’Espai Festiu también acogerá el Tardeo Remember 2000 Fest, que reunirá a los DJ de las principales salas de La Ruta, como DJ Joan (Prodj), Inmaeyes (Prodj-Dona Festival), Jesús Brisa (Ex Espiral), Raquel Cardona ‘DJ K’ (Ex Masía-Parque Cabecera), Sergi Val (Remember de Les Arts) y Vicente Ferrer (Bananas-Sonido de Valencia). El tardeo contará también con zona gastronómica.

Todos los vecinos volverán a salir a la calle para compartir la cena como es tradicional en la esperada Nit de les Figues, el 7 de septiembre, que este año contará con la animación de Tallarina, el espectáculo más loco del momento, con música, lanzacamisetas, confiterón, macroglobotada…, y con el público como protagonista. Esa noche, ya de madrugada, se repartirán más de 1.500 bocadillos de la típica ‘botifarra de Xirivella’ para recuperar fuerzas.

También habrá tributos, como los dedicados a Mecano (día 30 de agosto) y Manuel Carrasco (6 de septiembre), y musicales, como ‘El Reino del León’ (día 4) y ‘Hollywood’ (día 8). Todo ello sin olvidar dos de las citas más multitudinarias y afianzadas de las fiestas de Xirivella: el Paelleando (día 13), que reunirá a más de 5.000 personas, y la Marxa de Colors (día 7), que este año llega a su séptima edición.

La gente joven contará con una programación especial hecha a su medida en el Barracó Jove, situado en el parque Clara Campoamor. Del 4 al 7 de septiembre tendrán música de DJ, gaming, zona chill-out, concurso de rap y cultura urbana…, y, en la Nit de les Figues, cena en el Barracó, concurso de camisetas, bingo musical y música de la mano del DJ Dani Carrilero.

Un espectacular correfocs recorrerá el casco antiguo de la localidad. / ED

El fuego será otro de los grandes protagonistas de la mano de la Asociación de Coeters de Xirivella, que ofrecerán el Ball del foc (31 de agosto), un espectacular correfocs que recorrerá en casco antiguo y dos cordaes (29 y 30 de agosto).

Todo ello además de la feria, que estará en la avenida Constitución desde el 29 de agosto hasta el 8 de septiembre, ambos incluidos, discomóviles, fiestas de la espuma, hinchables, procesiones, etc., en una programación para todos los públicos y que llegará a todos los barrios con una programación especial para el Barrio de la Luz, que como novedad este año celebrará una torrà popular para todo el vecindario, y Vicentica la Serrana.

La confección de las fiestas ha contado, una vez más, con la participación de Foro Festa, que aglutina a las entidades festivas y culturales de la localidad.