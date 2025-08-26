Quart de Poblet ultima detalles para dar inicio a sus fiestas mayores

Quart de Poblet lo tiene todo a punto de caramelo para dar comienzo a sus Fiestas Mayores, Patronales, Populares y de Moros y Cristianos 2025. Así, desde el viernes 5 de septiembre hasta el domingo 14, las calles y plazas del municipio de l'Horta Sud volverán a llenarse de "música, tradición, deporte, cultura, convivencia y emoción. Porque la fiesta, cuando se comparte, pasa a ser mucho más que ocio: es comunidad, son raíces y es futuro", confiesa Cristina Mora, la alcaldesa.

Asimismo, añade que serán "unos días especiales" y esperados que regresan con "la alegría de reencontrarnos en las calles, compartir risas y revivir tradiciones que nos conectan como pueblo".

Mora también ha querido dedicar unas palabras a la catástrofe que asoló a numerosas localidades valencianas el pasado 29 de octubre, recordando que "las fiestas rememoran lo fuerte que es nuestra identidad colectiva" y que "hay momentos en que un pueblo no se mide solo por lo que celebra, sino por cómo sabe levantarse". Por ello, este año celebran quienes son, sin olvidar lo sucedido y con la solidaridad como bandera.

Como cada año, la alcaldesa agradece y reconoce el trabajo sin mesura de las clavarías, comisiones, comparsas, asociaciones y personas voluntarias, porque son quienes hacen posible estas celebraciones. "Sois vosotros quienes dais sentido a la fiesta, y Quart os lo agradece profundamente", declara.

Fiesta de Moros y Cristianos. / A. Q.

Según adelanta Cristina Mora, han preparado una programación variada, pensada para todas las edades y gustos para que "cada persona, sea de donde sea, sienta que forma parte de este pueblo abierto y activo que sabe de dónde viene y hacia dónde quiere ir". Por último, desea a todos sus quarteros y quarteras que disfruten de "unas fiestas inolvidables" en las que todos se encuentren "unidos, vivos y alegres". A continuación, se presenta un breve recorrido por su calendario festivo.

Fiesta de Moros y Cristianos

El sábado 6 de septiembre, día de inicio de las fiestas, tendrá lugar una distribución de carteles festivos por la localidad en la que, durante todo el recorrido, la banda de música pondrá el acompañamiento melódico.

El miércoles 10, por su parte, se colocarán las banderas por las calles; y el jueves 11, darán comienzo sus Fiestas de Moros y Cristianos. Desde bien temprano, procederán con el montaje del castillo, seguido de un pasacalle para recoger a las comparsas y acudir al pregón, del disparo de 21 salvas junto al castillo de fuegos artificiales, y de la Noche de Xarangas.

El viernes 12, sábado 13 y domingo 14, las Fiestas de Moros y Cristianos continuarán por todo lo alto con ambos bandos como protagonistas. Entre sus actos más destacados, figuran la simulación de batallas, otro pasacalle, la inauguración del Mercado Medieval, las Entradas o el desfile infantil, entre otras.

Por descontado, todo ello estará amenizado desde el primer sábado con conciertos y espectáculos pensados tanto para los más mayores como para los más pequeños.