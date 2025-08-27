Carles Muñoz: «Esperamos que, después de todo, nuestros vecinos tengan unos días de encuentro»

PREGUNTA: Por parte del Ayuntamiento de Alfafar, ¿qué podrán vivir los vecinos y vecinas de la localidad estas fiestas patronales y populares de 2025?

RESPUESTA: Después de la tragedia ocurrida con la dana del pasado 29 de octubre nos planteamos no celebrar las fiestas este año, pero finalmente desde el consistorio decidimos hacerlas como presupuestariamente y dignamente pudiéramos, porque queremos que la gente disfrute del ambiente festivo con más o menos normalidad. Es verdad que este año habrá tan solo un par de actuaciones nocturnas de gran calado, pero las actividades del día a día, los barracones, los juegos infantiles, queríamos que se mantuvieran.

PREGUNTA: ¿En qué aspectos han puesto el foco desde el consistorio a la hora de organizar estos festejos?

RESPUESTA: Sobre todo en la ciudadanía, tanto en apoyar a las entidades que tradicionalmente colaboraban y celebraban actividades durante las fiestas, como en hacer un programa para todos los públicos, especialmente los niños, que no tienen por qué no tener, después de todo lo que hemos pasado, unas fiestas dignas para ellos.

PREGUNTA: ¿Qué destacaría de las celebraciones de este año? ¿Han preparado alguna novedad?

RESPUESTA: Como novedad, hemos cambiado la manera que se venía haciendo hasta ahora de inaugurar las fiestas patronales y populares. Desde este 2025 como primera vez, los festejos se van a inaugurar con un espectáculo de video mapping, que se centrará en todo lo que hemos vivido y en lo que tenemos que hacer, que es recuperarnos y disfrutar de estas fiestas. Tendrá lugar el primer día de los festejos, el próximo 29 de agosto a las 22:30 horas, en la fachada del ayuntamiento, para que todo el mundo pueda venir a verlo, disfrutarlo y dar inicio así a las fiestas. Además, destacaría la unión de los actos patronales y populares. Por un lado, tenemos la devoción a la patrona, la Mare de Déu del Do, junto a las actividades y eventos religiosos que se llevan a cabo; y, por otro lado, la parte más popular, los barracones, los conciertos... El acto más tradicional de las fiestas y del pueblo es la Festa de la Font, que se trata de una dansà popular que se hace cada año el día 2 de septiembre y que conmemora la llegada del agua potable a Alfafar.

PREGUNTA: ¿De qué manera trabajan para impulsar unas celebraciones con ocio y consumo responsables y sin violencias de ningún tipo? ¿Han puesto en marcha algún dispositivo especial de seguridad?

RESPUESTA: Todos los años nos coordinamos los departamentos de Cultura, Igualdad, Sanidad, Bienestar Social... Elaboramos una propuesta, especialmente para las actividades nocturnas, en la que unimos los Puntos Violeta y el espacio Controla’t, de la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA). Desde allí trabajan para sensibilizar y prevenir el consumo de drogas y la violencia machista o cualquier otro tipo de violencias. Respecto al dispositivo de seguridad, la Policía Local y la Guardia Civil realizan operativos todas las noches. Desde el ayuntamiento, nos hemos reunido con ambos para diseñar estos dispositivos y tenerlo todo en orden.

PREGUNTA: Tradicionalmente, ¿qué impacto tienen los festejos para el municipio?

RESPUESTA: A nivel económico, supone mucho movimiento para las tiendas, los bares, es un momento fuerte para la economía del comercio local. A nivel social, son unos días de reunión, de que la gente que ya no vive en Alfafar vuelva y se reencuentre con su familia, con los amigos... Las fiestas son sinónimo de unión y de disfrutar.

PREGUNTA: ¿Qué esperan de esta celebración después del año tan duro que ha vivido la ciudadanía de Alfafar tras la dana del pasado 29 de octubre?

RESPUESTA: Esperamos que, después de todo lo que hemos vivido, nuestros vecinos y vecinas tengan unos días de celebración y de encuentro. Sin olvidar, por supuesto, lo que ha pasado y a las personas que ya no están, pero pensando en mirar hacia el futuro y en que poco a poco hay que volver a nuestras tradiciones. Si además de todo lo que hemos perdido, perdemos también nuestra identidad, la pérdida es doble.

PREGUNTA: ¿Un deseo final?

RESPUESTA: En la misma línea, desear que la gente disfrute las fiestas y se celebren con tranquilidad, respetando el descanso y la vida de los vecinos. Espero que podamos congeniar la fiesta y el disfrute con la tranquilidad y el respeto a los vecinos. Y que sean unas fiestas de unión y de encuentro, como dice el lema que hemos escogido para este año: «Més junts que mai».