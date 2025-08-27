Alfafar vivirá más unida que nunca sus fiestas patronales y populares

Alfafar está lista para vivir con intensidad sus fiestas patronales y populares en honor a la Mare de Déu del Do, que tendrán lugar del 29 de agosto al 8 de septiembre. Los vecinos y vecinas del municipio disfrutarán de una amplia programación «Més junts que mai», tal como reza el libro de festejos, que hace referencia a la catástrofe de la dana vivida el pasado 29 de octubre de 2024. Un guiño a la unión y la esperanza.

Las fiestas darán comienzo el viernes 29 con actividades para todas las edades. El público infantil podrá disfrutar de una obra de teatro de marionetas bajo el título ‘El Traje del Emperador’ (19:30 horas). Habrá una exhibición de pressing catch (20 horas) previa a la inauguración oficial de los festejos, a las 22.30 horas. La noche será amenizada por la Orquesta Invictus a partir de la medianoche.

El sábado 30 a las 10 horas será el turno de la Volta a Peu infantil y en el apartado gastronómico, habrá degustación de productos manchegos a las 12 horas, a la que se seguirá un tardeo en los barracones con la actuación musical de Kasparof y Dusting. A las 20 horas será la misa de las Clavariesas del Socorro y a las 21 horas tendrá lugar el festival de paellas. El domingo 31 estará marcado por teatro infantil, una exhibición de karate y la concentración y posterior traslado de las imágenes procesionales a la Parroquia de Ntra. Señora del Do.

La Festa de la Font es uno de los actos más esperados. / A. A.

La siguiente semana se sucederán actividades para todos los públicos como exposiciones, cuentacuentos, zumba, correfocs, campeonatos de petanca, billar y pilota; y fiesta nocturna con bailes, actuaciones musicales y DJs. Para vivir la tradicional Festa de la Font en la plaza del Ayuntamiento habrá que esperar al 2 de septiembre (20 horas).

Actos más solemnes

De cara al fin de semana se acercan los actos más destacados como la tradicional cabalgata acompañada de las bandas de música (día 6 a las 18 horas) que partirá de la plaza Vicente Blanch y recorrerá las calles de Mariano Benlliure, Francisco Baixauli, Ramón y Cajal, Julio Colomer, Pintor Sorolla, Fueros y Mariano Benlliure. El sábado 6 a partir de las 23.30 horas será la Noche Remember, en la que participarán DJ Nano, Raúl Platero y Nano.

Los actos más solemnes tendrán lugar a partir del domingo 7 de septiembre con el volteo de campanas (12 horas) y la misa (19 horas) en la parroquia. A las 19.30 horas se celebrará la Ofrenda de flores a la Mare de Déu del Do, amenizada con grupos de tabal y dolçaina acompañados de bandas de música. A continuación será la Ronda a la Mare de Déu, con albades y acompañado de tabal y dolçaina. El broche final a la jornada lo pondrá el grupo Estopaos con su tributo a Estopa a partir de la medianoche.

Ambiente en las calles de Alfafar en fiestas. / A. A.

El lunes 8 amanecerá con una misa a las 9 horas a la que le seguirá una solemne misa a las 12 horas. A las 14 horas será el turno de disfrutar de una espectacular mascletà en el aparcamiento de la calle Tauleta y de cara a la noche se celebrará la solemne procesión a la Mare de Déu del Do (22 horas), encabezada por el grupo Alfafar Balla Danses y amenizada por grupos de tabal y dolçaina, la Agrupación Musical de Orba, Amics de la Música y CentreInstructiu Musical de Alfafar. A partir de la medianoche la fiesta continuará con un espectáculo de fuegos artificiales y una mascletà nocturna.