La Passejà de los Clavarios de Sant Onofre se celebrará el sábado 6 de septiembre.

El próximo sábado 6 de septiembre, Quart de Poblet se vestirá de fiesta para celebrar el acto más importante y arraigado de sus fiestas patronales: la Passejà de Sant Onofre, patrón de la localidad. La cita comenzará a las 22:00 horas desde la Ermita de Sant Onofre, dando comienzo a una noche única que combina devoción, pólvora y tradición popular.

Organizada por la Associació Cultural Clavaris de Sant Onofre, esta celebración ha sido declarada como Fiesta de Interés Turístico Autonómico por la Generalitat Valenciana, distinción que pone en valor su singularidad, su historia y su contribución al patrimonio cultural.

A lo largo del recorrido, que discurre por el casco urbano, los asistentes podrán acompañar al santo en un ambiente profundamente festivo, marcado por el calor del vecindario y un sentimiento compartido de comunidad. Mientras, se repartirán caramelos cedidos por Carrefour. A lo largo del trayecto se realizan varias paradas, en las que los vecinos ofrecen productos típicos, dulces tradicionales y refrigerios, en un gesto de hospitalidad que refuerza el carácter comunitario del evento. La pólvora será también protagonista, con castillos de fuegos artificiales distribuidos a lo largo del recorrido, que acompañan el paso del santo con un estallido de música, luz y color.

La Associació Cultural Clavaris de Sant Onofre es la encargada de organizar los festejos. / ED

El trayecto continuará en la conocida rotonda junto a la fuente, donde se darán dos vueltas al santo, para que todos los presentes puedan contemplarlo de cerca. Este espacio se convierte en un punto clave de la celebración, con la presencia de autoridades e invitados. Allí tendrá lugar uno de los momentos más esperados de la noche: un espectacular castillo de fuegos artificiales a cargo de las reconocidas pirotecnias Ricasa y Pirotecnia Peñarroja, un despliegue que cada año bate récord de asistencia.

Tras el espectáculo, la comitiva continuará su recorrido hasta la Iglesia de la Puríssima Concepció, donde la imagen del Santo reposará hasta el día siguiente, cuando se celebrará la solemne misa y procesión.

Como colofón, y en un gesto que ya es tradición, se ofrecerá en la Clavaría de Sant Onofre horchata y fartons con denominación de origen de Alboraya, hasta agotar existencias, cortesía de Horchatería Daniel, poniendo el broche de oro a una noche cargada de emociones.

Autoridades presentes en el acto

El acto contará con la asistencia de destacadas autoridades y representantes institucionales, algunas por confirmar, entre los que se encuentran Marian Cano García, Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo; Vicente José Mompó Aledo, presidente de la Diputación de Valencia; Ignacio Gil Lázaro, presidente de VOX Valencia y diputado nacional; Vicente Huet, Director General de Interior de la Generalitat Valenciana; Marisol Conde, Jefa de la Policía de la Generalitat Valenciana; Fernando Moner, presidente de AVACU y del Consejo Económico y Social; Isaura Navarro, Portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Valencianes; e Israel Martínez Fernández, director general de Turismo. También asistirán Maribel Sáez Martínez, directora general de Comerç, Artesania i Consum; Sergio Pastor, diputado provincial; y Santi Ballester Casabuena, presidente de la Junta Central Fallera; Julio Huerta, Fundació Horta Sud. Completan la lista de invitados Iván Expósito, alcalde de Náquera; María José Broseta, presidenta de la Asociación y Federación de Vecinos; Juanjo Carbonell, secretario general de FOTUR; Mariam Cavero, responsable de comunicación de VOX Valencia; y Ana Mafé García, presidenta de El Camino del Santo Grial en Europa.

Durante el acto se hará entrega de las Medallas de Distinción de la Clavaría, siendo una de ellas sorpresa entre los asistentes, como cada año.

Además, este año como novedad, los asistentes podrán entrar en un sorteo de entradas para los siguientes festivales de 2026: Big Sound, Latin Fest, Areal Sound, FIB, Sonido de Valencia Remember de Les Arts, entre otros. Para participar deberán publicar en redes sociales contenido sobre el acto de la Passejà de Los Clavarios de Sant Onofre, con el #PassejàSep2025.

Desde la organización, se anima a toda la ciudadanía de Quart de Poblet, así como a visitantes de otros municipios, a sumarse a este acto colectivo que honra al patrón y fortalece la identidad festiva del pueblo. La Passejà es, sin duda, una cita imprescindible en el calendario festivo autonómico.