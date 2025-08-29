Picassent s'engalana per celebrar les Festes en honor a la Mare de Déu de Vallivana i al Santíssim Crist de la Fe
Del 29 d’agost al 10 de setembre, la Regidoria de Festes, encapçalada per Jaume Sobrevela, ha preparat una programació variada i diversa per a tots els públics
Enguany, i com a gran novetat, Picassent estrena un nou recinte de Festes de més d'11.000 metres quadrats, ubicat al carrer Clara Campoamor
Si hi ha un tret que caracteritza les Festes Majors de Picassent és la gran varietat d'actes i espectacles. I és que, si donem una ullada al cartell d'enguany, la programació presenta un gran calendari on la música, el teatre, la tradició i la devoció són les protagonistes per sentir i gaudir com a poble. Són dies on es manifesten tradicions d'antany, com és el cas de les carreres de joies (curses a cavall), els fanalets i el Cant de la Carxofa, farcides també amb el sabor de la gastronomia picassentina que es degusta a les cases adreçades a la pilota dolça, el plat per excel·lència de les Festes Majors. Tradicions que s'estenen a la cavalcada i a l'ofrena de flors en honor a la Mare de Déu, actes tant multitudinaris com participatius.
La ciutadania tindrà l'oportunitat de trobar-se al carrer després de l'estiu, i la música d'ací farà sonar les millors melodies entre el gran col·lectiu que conformen les associacions musicals picassentines: la Societat Artístico Musical, la Societat Musical l'Om i el Grup Cultural Ball de Bastonots.
Més música serà la que sonarà amb els concerts estelars de Rozalén, Coque Malla i Santero y los muchachos; no faltarà el foc i l'espectacle amb el correfoc i la coetà protagonitzades per l'Associació Cultural i Festera «El Fugidor», i també amb l'espectacle piromusical que tindrà lloc la nit del 8 de setembre.
La peça estrela
Cal destacar, com a peça estrela de les Festes d'enguany, l'Oda simfònica en honor a la Mare de Déu de Vallivana, una peça musical ad hoc obra del compositor Hugo Chinesta que s'estrenarà, amb la Banda Simfònica de la Societat Artístico Musical Picassent, la nit del 7 de setembre a l'esplanada de l'Ermita.
Tal com ha manifestat l'edil de Festes, Jaume Sobrevela, «per la qualitat del contingut seran una de les millors festes majors que hem tingut en molts anys».
Aquest divendres 29 d'agost tot començarà a les 19 hores, quan s'inauguraran al Refugi Cultural les exposicions "Les estampes picassentines del tio Sordet" i "Les troballes de la cripta de l'església de Sant Cristòfor Màrtir". Les dos es podran visitar fins al 7 de setembre, en horari de vesprada de 18 a 20:30. Els diumenges 31 d'agost i 7 de setembre, per la seua part, també obriran al matí, d'11 a 14.
Més tard, a les 23 hores, tindrà lloc un correfoc a càrrec dels Dimonis de la Dalla de Picassent, que anirà des de l'Ermita fins a la plaça de l'Ajuntament. A mitjanit, discomòbil en el nou recinte del carrer Clara Campoamor amb diversos Dj.
Solemne novenari
És important recordar que, a partir d'este divendres, i fins al 6 de setembre, tots els dies a les 22 hores es realitzarà un solemne novenari en honor a la seua patrona, la Mare de Déu de Vallivana.
El dissabte 30, d'altra banda, donaran inici els seus concerts, sent el primer en pujar a la tarima el grup Malifeta. Aquest dia, en finalitzar la novena de les 22 hores, serà el torn de la Romeria al Crist de la Fe, amb l'itinerari de costum i la participació de la Colla de portadors i la Confraria Mare de Déu de Vallivana. El dissabte es tancarà amb el concert de Pep de la Tona i el Festival Jarana.
El diumenge 31 s'animarà l'ambient des de migdia amb les tradicionals carreres de joies (carreres a cavall) al pàrquing de la ronda sud, junt al parc Picaventura. I a les 18.30 hores, a la plaça de l'Ajuntament, concurs de carrosses. Tot seguit, Cavalcada per l’itinerari de costum, que servirà per a acomiadar el primer cap de setmana festiu i donar principi als pròxims deu dies de celebració de setembre, que continuaran omplint de tradició, diversió i música cada carrer de la localitat de l'Horta Sud.
