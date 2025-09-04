Quart de Poblet arranca sus fiestas patronales con el concierto de Chambao

Arrancan hoy las fiestas patronales, mayores, populares y de Moros y Cristianos de Quart de Poblet con la tradicional Cabalgata de disfraces, organizada por las Clavariesas de la Mare de Déu de la Bona Mort, la lectura del Grito de Fiestas, el disparo de 21 salvas y, como gran evento musical, el concierto gratuito de Chambao en el aparcamiento municipal del Roll de les Eres. El grupo andaluz aportará su mezcla característica de flamenco chill como bienvenida a unas fiestas que se vivirán intensamente durante diez días.

El sábado 6 de septiembre, tendrá lugar la Passejà en honor a Sant Onofre, organizada por la associació cultural Clavaris de Sant Onofre. Este desfile nocturno, acompañado de música tradicional, pirotecnia y las tradicionales ruedas de fuego, recorrerá las calles de Quart de Poblet y culminará con un castillo de fuegos artificiales.

Cabalgata de disfraces 2024. / A. Q.

Y para poner en valor la cultura gastronómica y el comercio local, como cada año, por todo el municipio se realizará el tradicional «Menja’t Quart», una ruta gastronómica por bares y asociaciones de la localidad en los que se puede degustar diferentes propuestas culinarias. Una actividad organizada por La Divina Comida con el apoyo del Ayuntamiento de Quart de Poblet.

Como fin de jornada festiva, el sábado tendrá lugar el Festival de Tributos Garrapatero, en el que se interpretarán los temas más destacados del panorama musical español con música de los grupos Los Delinqüentes, Estopa y Melendi.

Fiesta del Agua

De la misma manera, el fin de semana también contará con una de las citas más esperadas por el público joven: la Holi Quart y Fiesta del Agua, que se celebra el domingo 7 por la mañana y combina música, juegos y polvos de colores en un ambiente lúdico y para todos los públicos. Un evento que culminará con el disparo de una mascletá junto a la Biblioteca Municipal, a cargo de las pirotecnias Ricasa y Peñarroja.

El fin de semana culminará con el espectáculo de Correfocs «The Purge», a cargo de la Colla Dimonis de Mislata, que recorrerá la avenida Sant Onofre hasta llegar a la calle Azorín. A medianoche, tendrá lugar la Nit de la Llum, organizada por los Clavaris de la Mare de Déu de la Llum, que iluminará el cielo de Quart de Poblet con la exaltación a la patrona, la Mare de Déu de la Llum, y marcará el inicio de una nueva semana con más celebraciones, actividades y conciertos en las fiestas patronales de Quart de Poblet. Entre ellas, el Cant de la Carxofa, organizado por los Clavaris del Santíssim Crist dels Afligits, el martes 9 de septiembre a las 00.30 horas.