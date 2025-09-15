Quart de Poblet elimina barreras arquitectónicas

El Ayuntamiento de Quart de Poblet refuerza su compromiso con la accesibilidad y la inclusión en el espacio urbano para garantizar que todas las personas puedan desplazarse por el municipio de forma segura, cómoda y sin obstáculos. De esta forma, para identificar los puntos sensibles, se llevó a cabo un recorrido participativo junto a miembros de la residencia para personas con diversidad funcional física, del Centro Ocupacional para personas con discapacidad intelectual y de la asociación QUSIBA, acompañados por los concejales de Movilidad y Servicios Sociales. Durante la caminata se identificaron barreras arquitectónicas y puntos críticos en materia de accesibilidad, con el objetivo de seguir mejorando la movilidad para todas las personas.

Fruto de este trabajo, se han realizado actuaciones en calles como Pizarro, Doctor José Sarrión Muñoz y la Avenida Ramón y Cajal, donde se ha cambiado el estacionamiento en batería por estacionamiento en cordón. Esta medida evita que los vehículos invadan las aceras, facilitando así el tránsito seguro y cómodo, especialmente para peatones con movilidad reducida.

Así, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, el Ayuntamiento de Quart de Poblet subraya que estas actuaciones urbanas se enmarcan en la visión europea de garantizar un transporte y una movilidad accesible, segura, asequible y sostenible para la ciudadanía, y reafirma su apuesta por un entorno inclusivo que mejore la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Una de las iniciativas puesta ya en marcha por el ayuntamiento es la del servicio de autobús gratuito al cementerio municipal, que cada sábado realiza diferentes paradas a lo largo del municipio para facilitar el transporte al camposanto de manera accesible. El ayuntamiento recuerda que estas mejoras urbanas no solo benefician a las personas con discapacidad o movilidad reducida, sino también a familias con carritos de bebé, personas mayores y a cualquier peatón que precise desplazarse con seguridad. La eliminación de barreras arquitectónicas y la recuperación de espacio público son clave para conseguir un municipio más habitable.

Además, dentro de la programación local de la Semana Europea de la Movilidad, se celebra la iniciativa escolar de dibujo «Quart es mou», dirigido a alumnado de Primaria, donde se incentiva la participación con premios como bicicletas, para fomentar hábitos sostenibles desde la infancia. El alumnado tiene de plazo hasta el 22 de septiembre para entregar sus dibujos, y entrar en el sorteo de uno de los premios. Con esta acción, el ayuntamiento pone el foco en la importancia de educar y concienciar en accesibilidad desde edades tempranas.

Semana Europea de la Movilidad

Asimismo, se hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe en las actividades de la Semana Europea de la Movilidad y se implique en la construcción de un modelo urbano más sostenible, diverso e inclusivo. Quart de Poblet apuesta por un diseño urbano pensado para las personas, donde la movilidad sea un derecho garantizado y no un obstáculo.

«Queremos que Quart de Poblet sea un municipio donde todas las personas puedan moverse libremente, sin barreras físicas ni sociales. La accesibilidad es clave para garantizar una movilidad realmente para todos», señalan los representantes municipales. Con estas iniciativas, Quart de Poblet se suma a la red de municipios europeos que, en la Semana Europea de la Movilidad 2025, trabajan por hacer realidad el lema de este año: «Movilidad para todas las personas».