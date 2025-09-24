"Vamos a crear infraestructuras más resilientes ante catástrofes"

La riada que arrasó l’Horta Sud el pasado 29 de octubre generó una situación de emergencia sin precedentes en la comarca. Durante las primeras horas tras la tragedia, miles de valencianos tuvieron que hacer frente a una situación dramática sin tener cubiertos los servicios básicos como, entre otros, el agua.

La dana afectó a miles de infraestructuras ligadas al ciclo del agua, dejando a muchos municipios sin acceso a agua potable. Además, la gran cantidad de lodo acumulado en las calles terminó por colapsar la red de alcantarillado de gran parte de la comarca, dificultando las tareas de limpieza y aumentando el miedo ante nuevos episodios de lluvia.

En este punto, la labor de empresas ligadas al sector hídrico, como Hidraqua, fue esencial. La compañía asumió desde el primer momento el reto de garantizar el suministro de agua en todos aquellos municipios que se vieron afectados por las inundaciones y sus consecuencias. De hecho, el 40 % de las poblaciones afectadas por la riada están gestionadas por Hidraqua o por alguna de las empresas mixtas de las que forman parte. «Desde el primer momento se acometieron muchas actuaciones con una urgencia increíble, porque la primera prioridad era dar agua», recordó Cristina Baixauli durante su intervención en el foro Más que Empresas organizado por Levante-EMV en la sede de la Mancomunitat Horta Sud en Torrent.

Para ello, Hidraqua multiplicó por cinco los recursos destinados a estos municipios, siempre en coordinación con los ayuntamientos y gracias a todas las compañías del grupo que se desplazaron hasta la zona. Esta rapidez y la disponibilidad de recursos fue posible gracias a que Hidraqua forma parte del grupo Veolia, con gran implantación a nivel nacional e internacional.

Hidraqua ha acometido miles de actuaciones en los municipios afectados en las infraestructuras ligadas al agua y el alcantarillado. / ED

«La dana supuso un impacto muy grande. Una vez supimos que toda la plantilla estaba bien, nos pusimos manos a la obra para ofrecer una solución inmediata conforme surgían las incidencias. Esto no se puede enseñar en las escuelas», relató Baixauli.

Además, la directora de Transformación de Hidraqua señaló que, gracias a ese esfuerzo, «conseguimos dar agua a la mayoría de los municipios en cuestión de uno o dos días». Una vez garantizado el suministro de agua, la compañía pasó a una segunda fase, centrada en el alcantarillado. «Estábamos muy preocupados por la cantidad de lodo y residuos acumulados. Había mucho que quitar y en algunos municipios seguimos quitando lodo».

Tareas de los trabajadores de Hidraqua tras la dana en los municipios de l'Horta Sud. / ED

En este punto, cabe destacar la encomible labor de los trabajadores de la compañía en el resto de las provincias españolas. Más de 250 personas se sumaron a las labores de gestión de la emergencia en València, junto a 80 vehículos -furgonetas,camiones, grupos electrógenos, camiones cuba, camiones para la limpieza de alcantarillado, etc.-, bombas de achique, herramientas, equipos de respiración o detectores de gases multiparamétricos para el trabajo en espacios confinados, entre otros.

Ahora, la compañía se centra en la reconstrucción definitiva de las infraestructuras. «Las ayudas están llegando y estamos en un momento de reforzanos como compañía para acometer todas las obras necesarias para reconstruir las infraestructuras relacionadas con el agua y el alcantarillado -explica Baixauli-. Vamos a sustituir las obras temporales por otras definitivas y con visión de futuro, más resilientes ante posibles nuevas catástrofes climáticas». Para ello, Hidraqua contará con una inversión de 40 millones de euros dirigidos a mejorar las instalaciones hídricas en la comarca de l’Horta Sud.