La Diputació destina 39,5 millones de euros a los municipios de l’Horta Sud

La vicepresidenta primera de la Diputació de València y responsable de Promoción Económica, Natàlia Enguix, tiene muy claro que la institución provincial es fundamental para el desarrollo de los municipios valencianos, muy especialmente en el contexto de reconstrucción en el que se encuentran comarcas como L’Horta Sud tras la dana. «Tenemos en marcha un Pla Obert que es histórico por su dotación económica y por el empeño de esta Diputació en que los pueblos aprovechen hasta el último euro de los 350 millones del programa», recuerda Enguix, quien destaca la capacidad de reacción del ente para ayudar a los ayuntamientos a afrontar las graves consecuencias de la riada: «Desde el primer momento contactamos a diario con los alcaldes y alcaldesas para conocer sus necesidades y apoyarles en la primera respuesta a la catástrofe».

Más allá de las importantes cifras inversoras del Pla Obert, con 39,5 millones a disposición de los ayuntamientos de L’Horta Sud -7,2 más que en el período 2019-2023-, la responsable provincial pone en valor «los cerca de 200 millones que habilitamos para acompañar a los pueblos afectados en la complicada tarea de volver a la normalidad, la mayor parte a través de contratos de emergencia para evitar la burocracia y ser más ágiles en la respuesta a los ciudadanos ante la gravedad de los hechos».

En opinión de Enguix, «la respuesta rápida y directa de la Diputació demostró la fuerza del municipalismo cuando es capaz de unirse, de remar en una misma dirección en favor de las vecinas y vecinos de los municipios gravemente afectados por la dana». Y añade que «desde el mismo 29 de octubre, los responsables de la Diputació estuvimos a disposición de los alcaldes y alcaldesas, en permanente contacto. Y de esas reuniones diarias fueron surgiendo las necesidades más acuciantes, y se fueron definiendo las inversiones: los 83 millones en carreteras; los 30 millones en agua y residuos, incluyendo la extracción del lodo de los garajes y la reparación de depuradoras; los 20 millones para reforzar la actuación de los Bomberos; los 15 millones del Fondo de Contingencia; y otras aportaciones para abastecimiento de vehículos, material informático, turismo, cultura, playas y la devolución de recibos del IEA y el IBI en materia tributaria».

Por último, la vicepresidenta de la Diputació advierte que la respuesta a la tragedia no acaba con la reconstrucción de infraestructuras y servicios. «Vamos a seguir impulsando las inversiones en L’Horta, a través del Pla Obert y de otras líneas de inversión, pero también estamos muy atentos a la dinamización económica de las zonas afectadas, porque la vuelta a la normalidad será un proceso largo y costoso y desde la Diputació queremos demostrar que somos la institución más cercana a los ayuntamientos».