La brecha digital dificulta la reactivación del comercio afectado por la dana en l’Horta Sud

Un estudio elaborado por el alumnado del máster de Sociedad Digital de la Universitat de València y el Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud sobre el impacto de la dana en el comercio local ha puesto de manifiesto que la brecha digital ha dificultado la reactivación de una parte de los negocios y además de haber aumentado las desigualdades ya existentes.

El estudio fue presentado en una jornada técnica celebrada en la sede de la Mancomunitat de l’Horta Sud por el catedrático de Sociología, Antonio Ariño, el profesor Miguel Ángel García y la alumna del máster (ahora ya socióloga) Berta López. El trabajo ha tomado como base los datos que periódicamente recopila el Pacte en el portal Observem y se ha completado con prospecciones de campo en tres municipios: Alfafar, Paiporta y Sedaví.

“Agradezco enormemente a la Universitat de València y, en este caso, al profesor Antonio Ariño que impulsara el estudio del comercio en la comarca porque nos va a marcar el camino para enfocar la reconstrucción de ese tejido económico. Gracias al profesorado y alumnado que se ha implicado en el trabajo”, ha expresado el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes.

El estudio ha puesto de manifiesto las dificultades para tramitar las ayudas que ha tenido una parte del comercio, en manos de personas de edad avanzada, extranjeras o con pocos recursos, por su falta de conocimientos tecnológicos, ya que todas las subvenciones requerían procedimientos digitales. Estos negocios suelen estar situados en calles secundarias de los municipios.

Por ello, la reapertura de tiendas, bares y otros servicios, si bien se ha producido en un porcentaje elevado en la comarca tras la dana, se ha realizado en situación muy desigual. Así, los comercios más solventes y digitalmente avanzados, que también están situados en las calles principales, han aprovechado el proceso, las ayudas y el dinero del consorcio para modernizar su imagen y sus prestaciones, mientras que otros han tenido que abrir en condiciones precarias.

Otra de las conclusiones del estudio es que la dana está provocando una transformación del paisaje comercial ya que ciertos negocios tradicionales, con gran arraigo en los barrios, como hornos o carnicerías, cuya reapertura requería más fondos económicos, han sido sustituidos por inmobiliarias, gestorías o financieras.

También el trabajo ha revelado que solo un 40% de los pequeños negocios en l’Horta Sud tenía seguros como corresponde para local y equipamiento, lo que ha impedido su acceso a las compensaciones del consorcio de forma proporcional a los daños. Asimismo, la baja participación en las asociaciones de comerciantes locales tampoco ha ayudado a que fluyera la información.

Por todas estas razones, el estudio apela a buscar soluciones integrales para relanzar el comercio en la comarca y a aplicar en el futuro planes inclusivos, que tengan en cuenta las desigualdades que existen en el comercio y en la sociedad, y contemplen apoyos específicos a esa población más vulnerable.

165 millones para los negocios

En la misma jornada se presentó el informe sobre las subvenciones y ayudas que han recibido los negocios de l’Horta Sud en este año, a cargo del técnico del Pacte José Luis Collantes. El documento está a disposición de quien lo quiera consultar en www.observem.es/publicaciones-pacto/.

Entre las 30 convocatorias diferentes de ayudas que se han ido lanzando a lo largo de un año, por las diferentes administraciones públicas, un total de 6.903 empresas y comercios de la comarca tramitaron más de 10.000 solicitudes, lo que ha supuesto que perciban 165 millones de euros. En esta cifra no están contabilizadas las ayudas a personas autónomas porque no se dispone de la información del municipio al que pertenecen, y tampoco las privadas.

Por municipios, los negocios de Catarroja han recibido cerca de 20 millones de euros en ayudas, seguidos de los de Paiporta, que han percibido 17,4 millones. En Beniparell, comercios y empresas han tenido subvenciones por 13,3 millones. En Quart de Poblet, la cifra asciende a 12,4 millones. Por encima de los 11 millones de euros están los negocios de Albal, Aldaia y Torrent. En Massanassa, el nivel de subvenciones asciende a 10 millones, similar al de Picanya.

Los negocios de Sedaví han percibido 8 millones, mientras que a Alfafar han llegado 7,6 millones. El sector económico de Alaquàs ha percibido 6,2 millones, el de Xirivella ha logrado 5,8 millones y el de Silla ha tenido ayudas por 5 millones. Al resto de municipios también han llegado ayudas: Benetússer (4,3 millones), Picassent (3,6 millones), Manises (2,8 millones), Alcàsser (1,8 millones), Mislata (1,4 millones) y Llocnou de la Corona (148.000 euros).