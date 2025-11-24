Mislata refuerza su deber contra la violencia de género

Mislata lleva más de dos décadas situando la lucha contra la violencia machista en el centro de su vida pública. No es una consigna ni una foto fija. Es un trabajo continuado que atraviesa departamentos y asociaciones, sostenido por la concejalía de Políticas de Igualdad y por un tejido feminista que no ha dejado de crecer. En esta localidad de l’Horta Sud, la prevención y la denuncia se extienden durante los doce meses del año.

En este contexto se enmarcan las XXI Jornadas Contra las Violencias Machistas, que en noviembre despliegan una amplia programación. La exposición ‘Art al Carrer’, donde tapices creados por artistas locales conviven con los icónicos zapatos rojos -símbolo artístico de memoria a las asesinadas-, comparte espacio con talleres para jóvenes, como 'Corta con la desigualdad', orientado a detectar señales de maltrato en las relaciones afectivas. También incluye el curso 'Nos organizamos en perspectiva feminista', pensado para que las entidades incorporen herramientas que favorezcan asambleas y estructuras más equitativas.

La literatura y las artes escénicas tampoco quedan al margen. La presentación del libro 'La niña silenciada' se suma a recitales de poesía, sesiones de biodanza y la obra 'Muerte, amor y dinero', de la compañía Las Teatreras. También se incluye una charla-taller sobre maternidad y lactancia, ámbitos donde el maltrato puede adoptar formas menos visibles.

Un concurso consolidado

El tradicional concurso de carteles, con dos décadas de trayectoria, mantiene un lugar propio dentro de la programación. En esta edición, el premio a la Artista Local ha sido para María Vergara Nestar por el cartel 'Signes'. El premio Joven recae en Juan Diego Igual del Toro por 'Este gesto te salva la vida'. Y el jurado ha otorgado un tercer premio, a Alfredo León Mañú por 'No es un juego' y que es la imagen central de la campaña de este año con su lema 'Ni tocada, ni afonada'. Cada una de las distinciones está dotada con 1.500 euros.

Las jornadas culminan con la entrega de estos galardones y el mismo 25N con actividades de prevención en los centros educativos y de la lectura del manifiesto anual, un gesto que Mislata mantiene año tras año.

El municipio ha integrado la perspectiva de género en áreas como cultura, juventud, educación, comercio o deportes. La concejala de Políticas de Igualdad de Mislata, Maria Luisa Martínez Mora, subraya que, “en un momento en que parte del debate público tiende a negar, banalizar o cuestionar los avances, Mislata no afloja. Nuestra red feminista está muy activa y mantiene vivo un compromiso que se expresa en la calle, en las aulas, en las asociaciones y en la agenda municipal. Es un compromiso que no se improvisa cada noviembre, sino que se trabaja, sin descanso, durante todo el año”.