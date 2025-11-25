Talleres y arte en Aldaia contra la violencia machista

El pasado 3 de noviembre se inauguró la primera actividad en Aldaia con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La exposición ‘Imagen y palabra para crear conciencia’ estuvo disponible una semana, hasta el día 9 de noviembre en el hall del TAMA, con la presencia del Subdelegado del Gobierno en València, José Rodríguez Jurado, y con la participación de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

El jueves día 20 se celebró el taller ‘Intercambio de saberes. Cocina Palestina’, donde se cocinaron platos típicos del país, a cargo de la Agencia de Naciones Unidas y orientado a los refugiados y refugiadas de Palestina. El evento culinario tuvo lugar en el CFPA Clara Campoamor de 18 a 19.30 horas.

Danza y violonchelo en vivo

Hoy, martes 25 de noviembre, Aldaia Radio emitirá un especial 25N a partir de las 14 horas, con reposición a las 20 horas. Por la tarde, a las 17 horas, comenzará la presentación del collage ‘Rebel·la’t contra la violència masclista’ con las fotos de todas las asociaciones y entidades de Aldaia participantes, se leerá el manifiesto y se realizará un minuto de silencio en la puerta del ayuntamiento. Además, habrá danza y violonchelo en vivo, a cargo de la compañía València Dancing Forward y la violonchelista Sara Ortiz Garrigós.

Coloquio sobre violencia vicaria

El próximo mes se celebrará un visionado del documental ‘No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria’, y un coloquio con su directora, María Bestar. La cita será el jueves 11 de diciembre a las 18 horas en el hall del TAMA.

Durante el trimestre tendrán lugar en los centros educativos talleres ‘¡¡Sé un hombre!!’, de la mano de Paco Mira (de La Isa, Proyectos igualitarios artísticos vivenciales); el proyecto ‘De puertas para adentro’, con Marta Enguix (Educar Educándonos); clownferencias ‘Quien bien te quiere te hará reír’, a cargo de Amaia Prieto y Ventura Marín; talleres de educación efectivosexual con la psicóloga y sexóloga Lara Avargues y talleres sobre menstruación, cambios hormonales en la pubertad de los chicos y sexualidad para sexto de Primaria, realizados por Visa Promig.