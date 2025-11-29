Silla celebra la llegada de la Navidad con su fiesta de «l’Encesa»

La población de Silla ya ha dado paso a las fiestas navideñas. Ayer se celebró la inauguración del encendido de luces que iluminarán todos los parques del municipio durante la Navidad. Y lo hizo de una forma muy especial, programando todo un conjunto de actividades para los niños y niñas de la localidad y con la actuación en directo en la Plaza del Pueblo por parte del cantante Jairo Gazquez.

Un acto donde los más pequeños fueron los auténticos protagonistas ya que, de la misma forma que ocurrió en ediciones anteriores, pulsaron el botón mágico que iluminaba el árbol gigante que coloca el consistorio en la plaza del Pueblo. Este año, la encargada de encender el árbol fue la alumna más mayor de Infantil, Alae El Khadiri, del CEIP Reis Catòlics.

Esta celebración se ha convertido en algo muy especial para todos los vecinos y vecinas de Silla. Por este motivo, el alcalde, Vicente Zaragozà, reconoció que «ha sido muy emocionante ver a todo el mundo cantar junto a Sandra Polop el tema navideño 'Blanca Navidad', o el villancico 'Santa Claus llegó a la ciudad'. Ver las caras de felicidad de los niños y niñas durante l’Encesa supone una satisfacción indescriptible».

Además, el primer edil añadió que está «muy orgulloso de ver cómo la fiesta de l’Encesa se reinventa, mejora año tras año y se ha convertido en todo un referente». «Quiero agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras que la hacen posible, en especial al alumnado trabajador de los talleres de empleo del ayuntamiento. Con las luces de Navidad, llega el tiempo de disfrutar y que el espíritu de la Navidad llegue a todas las casas de Silla», manifestó Zaragozá.

Durante la fiesta, el público asistente pudo disfrutar de un innovador espectáculo de láseres por toda la plaza, así como actuaciones de malabaristas, magos, zancudos, elfos, acróbatas y un sinfín de personajes de animación más, con los que las familias disfrutaron al máximo de la velada.

Las novedades

Este año, como novedad, la plaza del Pueblo cuenta con un nuevo árbol transitable que seguro se convertirá en una atracción turística donde los vecinos y vecinas acudan a hacerse fotos de recuerdo o publicarlas en sus redes sociales.

Por otro lado, también se ha instalado otro año más una bola gigante transitable LED en el Centro Cultural Carmen Valero y un árboles en la Biblioteca Pública Xelo Carbonell, en la Bega, en el parque del Molí de Magalló, en el parque de l’Altero y en el parque San Roque, en la plaza del Mercado Nuevo, en la plaza de Germans Iborra, en la Era de la Catarra y en la plaza del Huerto del Satisfecho, con la intención que la fiesta de la Navidad también llegue a los barrios.

A estos árboles se unen una casita transitable luminosa que instalada en la plaza de la Torre, y próximamente el belén monumental en la plaza del pueblo. Asimismo, se han colocado guirnaldas luminosas en distintos puntos de la localidad, como delante de la residencia de mayores, el cruce entre la avenida Ausias March y Rambla de la Independencia o en la avenida del País Valencià, entre otras ubicaciones. También se han iluminado, como viene siendo habitual, la rambla de la Independencia, la avenida Reyes Católicos, la plaza del Carmen Valero, la plaza del Mercat Vell y el Passeig de l’Albereda.