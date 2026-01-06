La suerte también sabe de heridas: el Niño deja 800.000 euros en Alfafar, una de las zonas cero de la dana

Esta mañana, la magia de los Reyes Magos se ha dejado ver en Alfafar, donde el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 ha recaído en una pequeña administración de loterías mixta. Situada en la calle Julio Colomer -y en plena zona cero de la dana-, el regalo que ha revelado el número 06703 ha sido notorio: 800.000 euros repartidos en cuatro décimos vendidos allí mismo, en ventanilla. Un giro del destino cargado de simbolismo que, además de mucha ilusión, ha servido para devolver la esperanza a un vecindario que todavía cicatriza las heridas causadas por el agua y para demostrar que, a veces, la suerte también sabe llegar donde más se la necesita.

Esta administración, abierta desde hace solo tres años y regentada por José Hernández, sufrió gravemente las consecuencias del temporal, motivo por el que la noticia de este primer premio se ha vivido con especial emoción entre los responsables del establecimiento. «Sentimos que es una ayuda para la gente de la zona», confiesa su propietario, visiblemente emocionado.

Asimismo, recuerda aquellos días posteriores a la dana, con momentos cargados de solidaridad y resistencia familiar. «Después de la dana, la gente prefería que hubiera luz aquí antes que en sus casas. Estamos muy contentos de poder darles ahora a ellos esta alegría», expone el dueño, quien explica que este premio puede suponer todo un alivio tras meses difíciles. Todavía nadie se ha acercado a cobrar sus décimos, pero Hernández está seguro de que los afortunados han sido vecinos.

La administración de Alfafar responsable de la venta de cuatro décimos del primer premio. / Miguel Angel Montesinos

Seis premios en solo tres años

«La lotería a veces cae donde hace falta, y que haya sido aquí, en esta zona y en un día tan especial, nos llena de orgullo», afirma. De igual manera, revela que no es la primera vez que reparten suerte: el mismo año de la fatídica catástrofe consiguieron dar un cuarto premio en el sorteo de la Lotería de Navidad, aunque fuera repartido fuera de la localidad porque también cuentan con venta online.

Según detalla Hernández, la administración funciona como mixta, un formato que les permite imprimir los décimos directamente desde el sistema oficial y que facilita que los residentes puedan pedir números concretos. «Sacamos los décimos del ordenador central y los imprimimos en papel de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con todos sus códigos y garantías», aclara subrayando la plena validez de los boletos, aunque estéticamente sean diferentes a los más tradicionales.

Con este nuevo premio, ya son un total de seis en apenas tres años, un balance que el propietario califica como «muy bueno». «Estamos supercontentos. Ojalá podamos seguir repartiendo muchos más y que no tenga que ser por necesidad», concluye. De esta manera y en este día de Reyes, Alfafar se suma a los 21 municipios afortunados de la Comunitat Valenciana en los que el número 06703 ha venido cargado de buenos presagios.