Aldaia oferta cursos de Ciberseguridad e Inglés para mejorar el empleo

Aula Mentor es una iniciativa de formación a distancia a través de internet para personas adultas promovida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional con el Ayuntamiento de Aldaia a través de un convenio de colaboración. Gracias a este programa se puede acceder a formación abierta, flexible y a distancia a través de Internet, y cuenta con una oferta formativa amplia y variada que se materializa en un conjunto de cursos organizados en áreas formativas y diseñados con objeto de mejorar las competencias personales y profesionales de los potenciales destinatarios de esta modalidad de enseñanza.

Se trata de una propuesta formativa de carácter no formal, parcial y acumulable, que puede conducir a la obtención de una acreditación parcial de competencia, según la ley de ordenación e integración del Sistema de Formación Profesional.

Espacios de referencia

Actualmente, cuenta con más de 240 cursos de pequeña duración, organizados en 14 áreas formativas. A diferencia de otras ofertas de formación a distancia, Aula Mentor cuenta con espacios físicos de referencia para facilitar el acceso, información de referencia para facilitar el acceso, información, orientación y matrícula en el Programa Aula Mentor, y permiten una mayor cercanía al ciudadano y prestar especial atención a la población que reside en zonas alejadas de núcleos urbanos o con dificultades para tener un punto de red en el domicilio particular.

Las nuevas ofertas de curso comprenden una certificación académica de Cisco en redes de ordenadores, otro especializado en ciberseguridad y dos de English for IT 1 y IT2.