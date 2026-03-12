Recuperación de la dana
Catarroja repoblará sus zonas verdes arrasadas por la dana con más de 500 árboles
El contrato del Ayuntamiento de Catarroja contempla la plantación de árboles en calles y espacios públicos, incluyendo la preparación del terreno y la instalación de tutores para su correcto desarrollo
El Ayuntamiento de Catarroja ha comenzado el proceso de licitación del contrato encargado de suministrar y plantar arbolado en la vía pública con la finalidad de avanzar en la recuperación de las zonas verdes de la localidad tras los daños provocados por la dana de 2024. En este caso, el proyecto es para reponer árboles en las zonas que perdieron todo ese arbolado.
El contrato tiene una partida presupuestaria de 201.219 euros, lo que permitirá plantar 540 nuevos árboles en calles y espacios públicos de Catarroja. El suministro del material vegetal como la plantación, instalación de tutores, preparación del terreno y las labores iniciales de mantenimiento para garantizar su correcta supervivencia está incluida en la actuación.
Variedad de especies
Se incluirá todo tipo de variedades adaptadas al entorno urbano como el peral ornamental, el fresno, el naranjo amargo, el granado, la adelfa o el hibisco arbóreo. Todas ellas seleccionadas por su adecuación a las calles y espacios públicos del municipio.
La extracción de tocones y restos de árboles afectados, la preparación de los alcorques, la aportación de tierra vegetal y los primeros riegos de mantenimiento, también están contempladas en los trabajos que incluye el contrato.
Recuperar el patrimonio verde
El concejal de Urbanismo, Movilidad y Parques y Jardines, Martí Raga, ha indicado que todo ello forma parte de la estrategia municipal para recuperar el patrimonio verde del municipio después de la dana. "La riada provocó la pérdida de cerca de 700 árboles en nuestro municipio. Desde entonces estamos trabajando para recuperar progresivamente esta infraestructura verde, que es fundamental para la calidad de vida y para hacer de Catarroja un pueblo más saludable y sostenible", ha señalado Raga.
Financiación de la Diputación
La Diputació de València ha enviado dos subvenciones para que la contratación esté financiada al 100% por la entidad municipalista, por medio de las ayudas extraordinarias para la prevención de catástrofes naturales y las destinadas a la recuperación tras la dana.
El plazo de ejecución será de tres meses desde la adjudicación del contrato, con un período de garantía de dos años para asegurar el correcto arraigo y desarrollo de las nuevas especies.
