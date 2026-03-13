Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catarroja honrará a las víctimas de la dana con un monumento conmemorativo

El Ayuntamiento de Catarroja busca la colaboración institucional para levantar un monumento en memoria de las víctimas de la dana, consensuando detalles con las asociaciones de afectados

Foto aérea de las consecuencias de la dana a su paso por Catarroja.

Foto aérea de las consecuencias de la dana a su paso por Catarroja. / A. Catarroja

Laura Florentino

Catarroja

El Ayuntamiento de Catarroja ha comenzado un proyecto para homenajear a todas las víctimas que dejó la dana de 2024. La iniciativa consta de un monumento con la intención de crear un espacio de memoria y reconocimiento a la población que perdió la vida en la catástrofe.

El consistorio pretende que este futuro monumento se convierta en un lugar de memoria y respeto, tanto para las familias de las víctimas como para toda la ciudadanía, manteniendo vivo el recuerdo de quienes fallecieron durante la barrancada.

Reuniones con asociaciones

Para definir el proyecto, el Ayuntamiento está manteniendo reuniones con las asociaciones de víctimas con el fin de consensuar tanto la ubicación como las características del monumento, buscando que el espacio responda al sentir de las familias afectadas.

De forma paralela, el consistorio ha iniciado conversaciones con otras administraciones públicas para promover la colaboración institucional necesaria que permita sacar adelante esta iniciativa, que pretende reflejar el sentimiento colectivo de duelo, reconocimiento y memoria del municipio.

