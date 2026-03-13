Homenaje dana
Catarroja honrará a las víctimas de la dana con un monumento conmemorativo
El Ayuntamiento de Catarroja busca la colaboración institucional para levantar un monumento en memoria de las víctimas de la dana, consensuando detalles con las asociaciones de afectados
El Ayuntamiento de Catarroja ha comenzado un proyecto para homenajear a todas las víctimas que dejó la dana de 2024. La iniciativa consta de un monumento con la intención de crear un espacio de memoria y reconocimiento a la población que perdió la vida en la catástrofe.
El consistorio pretende que este futuro monumento se convierta en un lugar de memoria y respeto, tanto para las familias de las víctimas como para toda la ciudadanía, manteniendo vivo el recuerdo de quienes fallecieron durante la barrancada.
Reuniones con asociaciones
Para definir el proyecto, el Ayuntamiento está manteniendo reuniones con las asociaciones de víctimas con el fin de consensuar tanto la ubicación como las características del monumento, buscando que el espacio responda al sentir de las familias afectadas.
De forma paralela, el consistorio ha iniciado conversaciones con otras administraciones públicas para promover la colaboración institucional necesaria que permita sacar adelante esta iniciativa, que pretende reflejar el sentimiento colectivo de duelo, reconocimiento y memoria del municipio.
