Las Fallas de Torrent y Paterna ganan fuerza: más de 1.400 falleros nuevos en un año

Las Fallas siguen ganando fuerza en las capitales de l'Horta Sud y l'Horta Nord. Los últimos datos del censo fallero en Torrent y Paterna reflejan un notable incremento de falleros y falleras durante el último ejercicio, consolidando la recuperación y expansión de la fiesta en ambas ciudades.

Según los registros de 2026, Torrent alcanza un total de 9.207 integrantes entre sus comisiones falleras, frente a los 8.182 falleros contabilizados en 2025. Este crecimiento supone 1.025 personas más en tan solo un año.

El aumento se ha producido tanto en el censo infantil como en el mayor. En 2026, las comisiones torrentinas suman 2.039 falleros infantiles y 7.168 mayores, cifras que confirman la buena salud de la fiesta en la ciudad.

Crecimiento sostenido tras la pandemia

La evolución del censo en Torrent confirma una tendencia ascendente en los últimos años. Antes de la pandemia, en 2019, las 29 comisiones de la ciudad sumaban 7.426 integrantes. Sin embargo, la crisis sanitaria provocó una caída significativa en el número de falleros, llegando a 6.862 en 2021, cuando todavía no se habían retomado plenamente las celebraciones.

Aitor Sánchez Collado, concejal de Fallas del Ayuntamiento de Torrent, opina que este aumento supone "una alegría y un reto para las mayores fiestas de la ciudad". Además, ha resaltado el poder de atracción y consolidación entre el público joven y la importancia de la finalidad cultural. "Debemos reconducir a este público hacia la actividad cultural porque es la esencia de la fiesta".

Aunque sea un reto mayúsculo de logística, ordenación urbana, ocupación de la vía pública y la seguridad del propio municipio entre todos trabajar "de manera coordinada para seguir creciendo, pero manteniendo la conciliación vecinal y el derecho a la fista", suscribía Sánchez.

Desde entonces, la recuperación ha sido constante. En el ejercicio 2023-2024 el censo ya superaba las cifras prepandemia con 7.916 falleros, mientras que en la temporada 2024-2025 se alcanzaban los 8.588 integrantes.

En la actualidad, las 28 comisiones activas siguen mostrando una amplia base social. Además, la presencia femenina continúa siendo mayoritaria en el censo fallero torrentino.

Primera jornada de Nit d'Albaes en el Ayuntamiento de Paterna, el pasado viernes. / A. Paterna

Paterna también incrementa su masa fallera

El crecimiento también se ha registrado en Paterna, donde las comisiones falleras suman 4.110 falleros y falleras en 2026, frente a los 3.694 del ejercicio anterior. Esto supone 416 integrantes más en un año.

El censo paternero se reparte entre 3.017 falleros mayores y 1.093 infantiles, consolidando una tendencia al alza que ya se venía produciendo en los últimos años.

Tras el impacto de la pandemia, cuando las entonces 17 comisiones apenas superaban los 2.000 integrantes, la masa fallera de la localidad prácticamente se ha duplicado, con un crecimiento cercano a 1.600 personas en el último lustro.

Amparo Giménez, presidenta de la Junta Local Fallera de Paterna, considera que ha ido creciendo paulatinamente porque "la gente vuelve a apostar por las fiestas josefinas, con más actos, hay una gran apuesta y aquí se viven de otra manera". La visibilidad también juega un papel fundamental, se le da más propaganda con la gran programación festiva. "El hecho de que haya mascletaes en la ciudad durante la semana fallera es un plus que hace que seamos partícipes del buen momento de las Fallas en Paterna", destacaba Giménez.

A la vista está teniendo en cuenta que hasta cinco comisiones tienen sus casales en propiedad. "Ahora mismo esa es la cifra gracias a un convenio con una entidad bancaria que ha dado ese empuje. Ojalá en el futuro podamos estar hablando de un mayor número", finalizaba la presidenta de la Junta Local Fallera de Paterna.

Más de 1.400 falleros nuevos entre ambas ciudades

En conjunto, Torrent y Paterna suman 1.441 falleros más que el año anterior, lo que confirma la fortaleza de la fiesta en las dos principales capitales falleras de sus respectivas comarcas.

El aumento del censo refleja no solo la recuperación tras los años de pandemia, sino también la capacidad de las Fallas para seguir atrayendo a nuevos miembros y reforzar su papel como uno de los principales motores culturales y sociales de ambos municipios.