Concentración
La plantilla del Ayuntamiento de Alaquàs se concentra para exigir mejoras salariales y denunciar la falta de avances en la carrera profesional
La movilización de la plantilla del Ayuntamiento de Alaquàs busca una inversión de 1.100.000 euros para igualar las condiciones laborales, frente a los 800.000 euros propuestos por el consistorio
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La plantilla del Ayuntamiento de Alaquàs se ha concentrado este martes -también lo hizo ayer- a las puertas del consistorio para denunciar la falta de avances en la negociación de la carrera profesional y exigir mejoras salariales. La movilización, impulsada por los sindicatos, responde al desacuerdo con la propuesta económica planteada por el equipo de gobierno del PSPV-Compromís, que consideran "insuficiente y alejada de la realidad de otros municipios de la comarca".
Según explican los representantes de los trabajadores, las últimas reuniones de la comisión negociadora han evidenciado que el consistorio "no modifica al alza su propuesta económica", lo que, a su juicio, "mantiene a la plantilla como una de las peores remuneradas de l'Horta Sud". En este sentido, denuncian que "mientras municipios vecinos han actualizado sus retribuciones y consolidado sus carreras profesionales, aquí se nos ofrece una propuesta insuficiente que aumenta la brecha salarial existente".
Reclaman una inversión de 1.100.000 euros
Las protestas se centran en reclamar una inversión de 1.100.000 euros, más el coste de la Seguridad Social, para equiparar las condiciones laborales con otros ayuntamientos cercanos como Torrent, Aldaia, Quart de Poblet o Xirivella.
Frente a esta cifra, critican que la propuesta municipal de 800.000 euros "con Seguridad Social incluida", supone en la práctica, "convertir nuestra carrera profesional en la peor".
"Por el 1.100.000€ íntegro, el dinero de la carrera deber ser para el trabajador, no para pagar los costes sociales del ayuntamiento", reivindican los sindicatos en sus concentraciones. Asimismo, subrayan la necesidad de poner fin a lo que califican como una situación de desigualdad. "Basta ya de ser el ayuntamiento low cost, realizamos el mismo trabajo que en otros municipios y exigimos igualdad y dignidad", indicaban desde la movilización.
Exigen actualizar la carrera profesional
Otro de los puntos clave de la protesta es la actualización anual de la carrera profesional conforma a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con el objetivo de evitar la pérdida de poder adquisitivo en los próximos años.
Con estas concentraciones, los trabajadores buscan visibilizar una situación que consideran insostenible y hacen un llamamiento a la unidad de toda la plantilla: "Es el momento de estar unidos. Si no nos hacemos oír ahora, se consolidará nuestra precariedad para los próximos años. Por nuestra dignidad y por nuestra carrera", denunciaban los trabajadores.
Consultado el equipo de gobierno, de momento ha declinado hacer ninguna valoración ante la protesta.
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