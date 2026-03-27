Benetússer se prepara para vivir la 77 edición de su Semana Santa

La Semana Santa de Benetússer se prepara para celebrar en los próximo días su edición número 77. Por segundo año consecutivo lo hará sin el gran pretorio que preside las representaciones de la vida de Jesús en la plaza del Ayuntamiento. La riada de octubre de 2024 arrasó el almacén municipal en el que se guardaban los escenarios de los que no se pudo salvar prácticamente nada.

Eso sí, este será el último año sin pretorio romano ya que el Ayuntamiento de Benetússer aprobó en el último pleno destinar 250.000 euros del remanente de tesorería, el ahorro acumulado en los últimos presupuestos municipales, al encargo para la construcción de nuevos escenarios que devuelvan la normalidad a una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial desde el año 2010. La Semana Santa es el principal atractivo turístico del municipio y congrega cada año a miles de visitantes, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes del calendario festivo local.

Sí que podrá procesionar la imagen de Jesús Nazareno, también afectada por la riada y que en la edición del año pasado la cofradía del mismo nombre tuvo que reservar a la espera de una profunda restauración. Realizados los trabajos de recuperación de la imagen, los y las cofrades podrán volver a procesionarla por las calles de Benetússer durante la procesión del Silencio el Jueves Santo por la noche.

Ana de los Ángeles

Programación

El calendario de actos arrancan con la celebración del domingo de Ramos en el que los actores y actrices de la Asociación Cultural La Pasión representan las primeras escenas sacras de la vida pública de Jesús. Destacan la resurrección de Lázaro, la curación al leproso o la expulsión de los mercaderes del templo. Antes se celebrará la tracidional procesión de las palmas.

Las representaciones se retomarán en la noche del Jueves Santo a partir de las 22.30 horas con la Santa Cena en el escenario de la plaza Cardenal Benlloch. Antes, el Martes Santo se celebrará la procesión de los Dolores y el miércoles el Vía Crucis. Para el viernes quedará el día central de la celebración benetusina con el Juicio de Jesús ante Pilatos en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 11h, a continuación el Camino de la Amargura por las calles de la localidad y la crucifixión en el escenario del Monte Calvario en la plaza Cardenal Benlloch.

Procesión por la Calle de la Armagura en Benetússer / Ana de los Angeles

Las representaciones de la vida de Jesús terminan el Sábado de Resurrección, sábado 4 de abril, a partir de las 22.30horas en el escenario de la plaza Cardenal Benlloch momento en el que los ángeles anuncian a María Magdalena, la Virgen María y a Salomé que Jesús ha resucitado. La programación de la 77 edición de la Semana Santa de Benetússer finalizará como es costumbre con la Procesión del Encuentro entre la Virgen de los Dolores y el Sagrado Corazón de Jesús el domingo 5 de abril a partir de las 9.30 horas.